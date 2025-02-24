Emre Altuğ’dan unutulmaz şarkılarla unutulmaz gece!

Ünlü şarkıcı Emre Altuğ'un müzikseverlerle buluşturduğu "Emre Altuğ Bir Pop Masalı" konseri izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Türk pop müziğinin 70 yıllık tarihini etkileyici bir sahne performansıyla sunan Altuğ, geniş repertuarı, anlatıları ve sahne şovlarıyla büyük ilgi gördü.

Konserde, Emre Altuğ'a konuk sanatçı olarak Kamuran Akkor ve Murat Karahan da eşlik etti. Ünlü isimlerin katılımıyla ilki gerçekleşen bu özel konser, seyirciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

"Bak Bir Varmış Bir Yokmuş", "Sessiz Gemi", "Kim Ne Derse Desin" ve "Senden Benden Bizden" gibi hafızalara kazınan şarkılar gece boyunca hep bir ağızdan söylendi. Büyük beğeni topla-yan konser, izleyicilere müzik dolu, unutulmaz bir anı bıraktı.