Ceyda Ateş kızına adını vermişti! "Rosalinda"nın yıldızı Thalia tanıştı

Güzel oyuncu Ceyda Ateş, 2018 yılında iş insanı Buğra Toplusoy ile evlenmiş ve Amerika'ya yerleşmişti. Şimdilerde kızı 5 yaşında olan Ceyda Ateş'in yaptığı paylaşım gerçeği ortaya çıkardı. Ateş, geçtiğimiz gün Latin müzik ödülleri törenine katıldı.

Dünyanın en ünlü Latin pop sanatçılarından biri olan Thalia ile buluşan Ceyda Ateş, o anları Instagram hesabından paylaştı. Thalia'nın büyük bir hayranı olduğunu dile getiren Ateş, kızına neden Talia adını verdiğini de açıkladı.

BÜYÜK ŞOK!

Instagram hesabından paylaşım yapan Ateş, "Benim kızımın adı Talia... Ona senin adını verdim" ifadelerini kullandı. Büyük şok yaşayan Thalia, ünlü oyuncuya teşekkür etti.