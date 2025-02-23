Burcu Biricik kızı Luna’dan sonra bambaşka bir kimliğe büründü! Evliliğinde yaşadığı krizi itiraf etti

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Burcu Biricik, önceki gün Etiler'deydi. Gazetecilerle sohbet eden Biricik, kızı Luna ile ilgili, "Arkadaşlarımız ile bir sabah kahvesi içtik, şimdi de kızımın yanına geri gidiyorum. Her şey çok güzel ilerliyor. Isırılıyorum, tekmeleniyorum ve saçlarım yolunuyor ama harika her şey" diyerek güldü.

Luna'dan önce ve sonra: Burcu Biricik'ten eşi Emre Yetkin hakkında samimi itiraf (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) Annelik öncesini ve sonrasını anlatan oyuncu, "Annelik öncesi Burcu'ya el sallıyorum. Geri gelir inşallah. Değişiyor insan, çocuğu olunca her şey daha farklı oluyor. Emre ile eskisi kadar kavga etmiyoruz mesela... Daha sakin kalıyoruz. Sürekli kızımız ile ilgileniyoruz" dedi.