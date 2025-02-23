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Burcu Biricik kızı Luna'dan sonra bambaşka bir kimliğe büründü! Evliliğinde yaşadığı krizi itiraf etti

Burcu Biricik, kızları Luna doğmadan önce eşi Emre Yetkin’le çok kavga ettikleri itirafında bulundu. Biricik, şimdiki halini ise, "Isırılıyorum, tekmeleniyorum ve saçlarım yolunuyor ama mutluyum" sözleriyle anlattı.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Şubat 2025
Burcu Biricik kızı Luna’dan sonra bambaşka bir kimliğe büründü! Evliliğinde yaşadığı krizi itiraf etti

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    Burcu Biricik, önceki gün Etiler'deydi. Gazetecilerle sohbet eden Biricik, kızı Luna ile ilgili, "Arkadaşlarımız ile bir sabah kahvesi içtik, şimdi de kızımın yanına geri gidiyorum. Her şey çok güzel ilerliyor. Isırılıyorum, tekmeleniyorum ve saçlarım yolunuyor ama harika her şey" diyerek güldü.

    Luna'dan önce ve sonra: Burcu Biricik'ten eşi Emre Yetkin hakkında samimi itiraf (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Luna'dan önce ve sonra: Burcu Biricik'ten eşi Emre Yetkin hakkında samimi itiraf (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Annelik öncesini ve sonrasını anlatan oyuncu, "Annelik öncesi Burcu'ya el sallıyorum. Geri gelir inşallah. Değişiyor insan, çocuğu olunca her şey daha farklı oluyor. Emre ile eskisi kadar kavga etmiyoruz mesela... Daha sakin kalıyoruz. Sürekli kızımız ile ilgileniyoruz" dedi.

    Burcu Biricik (TAKVİM)Burcu Biricik (TAKVİM)

    "BU YAZ GÖRECEĞİZ"
    Geçtiğimiz sene Ayvalık'ta bir butik otel açan Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin, ticarete atılma kararı almıştı.

    Oyuncu, "Ticaret nasıl olacak bu yaz göreceğiz. Çünkü geçen yaz kendi aramızda dostlarımız ile konakladığımız bir yaz oldu. Çünkü yaz sonuna doğru anca bitmiş duruma gelmişti. Bu yaz ticareti göreceğiz, nasıl olacak ben de merak ediyorum" diye konuştu.

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