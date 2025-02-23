Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ okula başladı: Hayranları aynı sınıfta olmak için sıraya girdi!

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, 2016 yılında hayatını birleştirdi. Çiftin bu evlilikten Kurt Efe adını verdikleri sarışın oğulları dünyaya geldi. Çift, Kurt Efe için Türkiye'den ayrılma kararı aldı. İkilinin tercih ettiği ülke ise İngiltere oldu.

Tatlıtuğ'un, oğlu Kurt Efe'yi de kreşe yazdırdı. Çift, Londra'ya giderek işlerini buradan yürütmeye çalışacak. Bu süreçte Tatlıtuğ, aşçılık eğitimi alarak, mutfak sanatları konusunda da ustalaşmayı hedefliyor.

Tatlıtuğ'un Londra'daki ünlü mutfak okulu Le Cordon Bleu'de derslere başlaması büyük yankı uyandırdı. Tatlıtuğ'un sınıfın en çalışkanı olduğu söylenirken, hayranları onunla aynı sınıfta olmak için adeta yarışa girdi.