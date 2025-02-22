Çağla Şıkel altın formülünü açıkladı! Yıllara meydan okuyan güzelin sırrı buymuş

Çağla Şıkel. (Instagram) ÖZEL KARIŞIM! Güzellik sırrını açıklayan Şıkel'in her gün keçi sütü, zerdeçal, Hindistan cevizi ve bal ile hazırlanan "Altın Sütü" tükettiği öğrenildi. Ünlü ismin, günlük çalışmalarına başlamadan önce mutlaka bu özel karışımı içtiği söyleniyor.

Çağla Şıkel. (Instagram)



Şıkel, sadece doğal karışımlarla değil, sağlıklı beslenme düzeni ve düzenli sporla da formunu koruyor. Dengeli bir diyet uygulayan ve antrenmanlarını aksatmayan ünlü isim, fit görüntüsünü bu yaşam tarzına borçlu olduğunu belirtti.