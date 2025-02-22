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Çağla Şıkel altın formülünü açıkladı! Yıllara meydan okuyan güzelin sırrı buymuş

Yıllara meydan okuyan ve iki çocuk sahibi olan Çağla Şıkel‘in gençlik sırrı herkesi şaşırttı. Şıkel, her gün özel bir karışım olan ‘Altın Sütü’nü tüketiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Şubat 2025
Çağla Şıkel altın formülünü açıkladı! Yıllara meydan okuyan güzelin sırrı buymuş

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    Özel hayatı, fit görünümü ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde yüzündeki değişimle merak konusu olmuştu.

    Çağla Şıkel. (Instagram)Çağla Şıkel. (Instagram)

    Ünlü mankenin son hali takipçileri tarafından büyük ilgi görürken, estetik iddiaları da beraberinde gelmişti.

    Çağla Şıkel. (Instagram)Çağla Şıkel. (Instagram)

    Özel bir davette görüntülenen ünlü ismin yüzündeki değişim, sosyal medyada büyük yankı uyandırmış ve takipçileri "Dolguyu fazla kaçırmış" yorumlarında bulunmuştu. Şıkel, şimdi ise kusursuz fiziği ve sağlıklı görünümünün arkasındaki günlük rutinleriyle dikkat çekti.

    Çağla Şıkel. (Instagram)Çağla Şıkel. (Instagram)

    ÖZEL KARIŞIM!
    Güzellik sırrını açıklayan Şıkel'in her gün keçi sütü, zerdeçal, Hindistan cevizi ve bal ile hazırlanan "Altın Sütü" tükettiği öğrenildi. Ünlü ismin, günlük çalışmalarına başlamadan önce mutlaka bu özel karışımı içtiği söyleniyor.

    Çağla Şıkel. (Instagram)Çağla Şıkel. (Instagram)

    Şıkel, sadece doğal karışımlarla değil, sağlıklı beslenme düzeni ve düzenli sporla da formunu koruyor. Dengeli bir diyet uygulayan ve antrenmanlarını aksatmayan ünlü isim, fit görüntüsünü bu yaşam tarzına borçlu olduğunu belirtti.

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