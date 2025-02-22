Çağla Şıkel altın formülünü açıkladı! Yıllara meydan okuyan güzelin sırrı buymuş

Özel hayatı, fit görünümü ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde yüzündeki değişimle merak konusu olmuştu.
Özel hayatı, fit görünümü ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde yüzündeki değişimle merak konusu olmuştu.
Ünlü mankenin son hali takipçileri tarafından büyük ilgi görürken, estetik iddiaları da beraberinde gelmişti.
Özel bir davette görüntülenen ünlü ismin yüzündeki değişim, sosyal medyada büyük yankı uyandırmış ve takipçileri "Dolguyu fazla kaçırmış" yorumlarında bulunmuştu. Şıkel, şimdi ise kusursuz fiziği ve sağlıklı görünümünün arkasındaki günlük rutinleriyle dikkat çekti.
ÖZEL KARIŞIM!
Güzellik sırrını açıklayan Şıkel'in her gün keçi sütü, zerdeçal, Hindistan cevizi ve bal ile hazırlanan "Altın Sütü" tükettiği öğrenildi. Ünlü ismin, günlük çalışmalarına başlamadan önce mutlaka bu özel karışımı içtiği söyleniyor.
Şıkel, sadece doğal karışımlarla değil, sağlıklı beslenme düzeni ve düzenli sporla da formunu koruyor. Dengeli bir diyet uygulayan ve antrenmanlarını aksatmayan ünlü isim, fit görüntüsünü bu yaşam tarzına borçlu olduğunu belirtti.