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Ünlüler aileleriyle karın keyfini çıkardı!

İstanbul'daki yoğun kar yağışı, şehri beyaz bir örtüyle kapladı. Vatandaşlar, kış manzaralarının tadını çıkarırken, ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından karla kaplı görüntüler paylaştı. Kimi evinin manzarasını yayınlarken kimi de çocuğunu alıp sokağa koştu.Karı fırsat bilen ünlüler, ortaya renkli görüntüler çıkardı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Şubat 2025
Ünlüler aileleriyle karın keyfini çıkardı!

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    SOSYAL medyada en çok ilgi çekenlerden biri de Cansu Dere'nin patili dostuyla verdiği pozlar oldu. Minik dostuyla yanak yanağa fotoğraflar çeken Dere, binlerce beğeni aldı.

    AİLE KARESİ
    ATV'DE yayınlanan "Kuruluş Osman" dizisinin yıldız oyuncusu Burak Özçivit, güzel eşi Fahriye Evcen ve çocuklarıyla karın keyfini çıkardı. Ünlü çift, verdikleri pozlarla da ilgi odağı oldu.

    Demet Özdemir, karlar içinde verdiği pozları sosyal medya hesabında takipçileriyle buluşturdu.

    SOĞUK İŞLEMİYOR!
    Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, Boğaziçi'nde denize girme geleneğini karlı havada da sürdürdü. Bu soğuk havada denize giren Kutluay'ın o anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

    Oyuncu Burcu Kara, oğluyla birlikte yer aldığı kareyi sevenlerinin beğenisine sundu. Kardan adam yapan anneoğul saatlerce eğlendi.

    TIPKI BABASI
    Ailece keyifli anlarını sık sık sosyal medyada paylaşan Murat Ünalmış, son olarak oğlu ve eşi ile birlikte karda geçirdiği vakitleri takipçileriyle buluşturdu. Minik oğlunun bakışları "Aynı babası" dedirtti.

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