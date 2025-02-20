Güzel oyuncu Gülsim Ali’nin yeni yaşından tek bir dileği var!

Oyuncu Gülsim Ali, doğum gününü önceki gece Kuruçeşme'de bulunan bir mekanda kutladı. Basın mensuplarıyla keyifli bir sohbet gerçekleştiren Ali, 30 yaşına girdiğini belirterek, "20'li yaşlarım bitti artık. Bana çok güzellikler kattı, hep dilediğim gibi şeyler yaşadım" dedi.



Yeni yaşında aşk dilediğini ifade eden oyuncu, "Şu an hayatımda kimse yok. Doğum günümü kutlayan arkadaşlarım bile artık benim için aşk diliyor. İnşallah bu yıl o yıldır. Annem bile 'Artık bizi mutlu et kızım' diyor. Pastamın mumlarını üflerken aşk da diledim" şeklinde konuştu.

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