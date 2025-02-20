İkisi de Türkiye’ye geliyor: Wanda Nara ve Icardi hakkında olay iddia!

Arjantin'in en önemli magazin muhabiri Yanila Latorre, Wanda Nara ve Mauro İcardi ile ilgili birtakım iddialar ortaya attı. İddialara göre; şu sıralar sevgilisi China Suarez'le gününü gün eden Mauro İcardi, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izlemek için Türkiye'ye gelecek.



İcardi'nin yanı sıra Wanda Nara'nın da ödül almak için Cumartesi Türkiye'ye davet edildiği öne sürüldü. Nara'ya sevgilisi L-Gante'nin de eşlik etmesi beklenirken ünlü rapçinin kaza geçirmesi Türkiye seyahatini zora soktu. Wanda Nara'nın tek başına İstanbul'a gelmesi bekleniyor.



L-GANTE ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Nara'nın sevgilisi L-Gante, Pinamar'da kaza geçirdi. ATV'den düşen L-Gante'nin köprücük kemiğinde iki kırık olduğu belirtildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN