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İkisi de Türkiye'ye geliyor: Wanda Nara ve Icardi hakkında olay iddia!

Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe ile oynanacak derbi için İstanbul’a geliyor. Wanda Nara ise ödül almak için Cumartesi günü Türkiye’de olacak.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Şubat 2025
İkisi de Türkiye’ye geliyor: Wanda Nara ve Icardi hakkında olay iddia!

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    Arjantin'in en önemli magazin muhabiri Yanila Latorre, Wanda Nara ve Mauro İcardi ile ilgili birtakım iddialar ortaya attı. İddialara göre; şu sıralar sevgilisi China Suarez'le gününü gün eden Mauro İcardi, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izlemek için Türkiye'ye gelecek.

    İcardi'nin yanı sıra Wanda Nara'nın da ödül almak için Cumartesi Türkiye'ye davet edildiği öne sürüldü. Nara'ya sevgilisi L-Gante'nin de eşlik etmesi beklenirken ünlü rapçinin kaza geçirmesi Türkiye seyahatini zora soktu. Wanda Nara'nın tek başına İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

    L-GANTE ÖLÜMDEN DÖNDÜ
    Nara'nın sevgilisi L-Gante, Pinamar'da kaza geçirdi. ATV'den düşen L-Gante'nin köprücük kemiğinde iki kırık olduğu belirtildi.

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