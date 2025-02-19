Devrim Özkan ve Bige Önal’ın korku dolu anları: Bindikleri uçağa yıldırım düştü!

Başrollerini Devrim Özkan ve Bige Önal'ın paylaştığı "Her Şey Yolunda" filmi, çekimleri için Bodrum'a uçan oyuncuların başına beklenmedik bir olay geldi.



Özkan ve Önal, Sabiha Gökçen – Bodrum seferini yapan TC-CRG tescilli Boeing 737 uçağına bindikten kısa bir süre sonra uçağa yıldırım çarptı. Yaşanan bu korkutucu an, iki oyuncuyu oldukça gerdi.



Bir ara gözyaşlarını tutamayan Özkan ve Önal, büyük bir panik yaşadı. Çekimlere 2 gün ara verilmesine neden olan bu olayın ardından uçak emniyetli bir şekilde Sabiha Gökçen Havalimanı'na geri döndü.

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