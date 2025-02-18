Avrupa Sivaslı Türk modeli dinledi! Türk sağlık sistemini öve öve bitiremedi

Ünlü model Tülin Şahin. (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) Şahin, ' Sağlıklı Yaşam Farkındalığı' ve 'Böbrek Sağlığı' başlıklarında farkındalığı artırmak ve konunun önemine vurgu yapmak için iki ayrı konuşma yaptı. Etkinliğe bazı ülkelerin sağlık bakanlarının yanı sıra parlamenterler, profesörler, doktorlar ve vakıf temsilcileri de katıldı. Şahin, konuşmasında şunları söyledi:

Ünlü model Tülin Şahin. (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)



Ülkemizin sağlık sistemi gerçekten çok iyi durumda. Alanlarında çok başarılı doktorlarımız var. Tüm ülkeler koordineli çalışarak, sağlık alanında daha da başarılı noktaya gelinebilir. Tüm dünyada sağlık sektöründe tek bir hastaya harcama yapıldığı düşünülüyor. Aslında yanılıyoruz. Örnek olarak diyalize giren bir hastanın durumu tüm ailesini, yakınlarını da etkiliyor. Bütün aile stres altında kalıyor. Günün sonunda aslında bir hasta için daha büyük bütçeler ayrıldığını görüyoruz. Ayrıca sağlıklı yaşam konusunda dünyadaki tüm okullar ailelerle el ele vererek, çocuklarımızı eğitmeli. Biz modellerin de sağlıklı beslenme konusunda doğru örnekleri anlattım.