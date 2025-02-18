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Avrupa Sivaslı Türk modeli dinledi! Türk sağlık sistemini öve öve bitiremedi

Sivaslı Cindy Tülin Şahin, bir ilke imza attı. Avrupa Parlamentosu’nda konuşma yaptı. Türk sağlık sistemini öve öve bitiremeyen güzel, "Dünyada bir numarayız." ifadelerini kullandı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Şubat 2025
Avrupa Sivaslı Türk modeli dinledi! Türk sağlık sistemini öve öve bitiremedi

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    Türkiye sağlık hizmetleriyle dünyaya fark attı. Hastanelerinden hekimlerine kadar ilk sırada yer aldı. ABD'den Avrupa'ya kadar çok sayıda yabancı sağlık hizmeti almak için Türkiye'ye geldi. Ünlü manken Tülin Şahin de Türkiye'nin sağlıktaki öncü rolünü bizzat Avrupa Parlamentosu'nda anlattı.

    Ünlü model Tülin Şahin. (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Ünlü model Tülin Şahin. (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Şahin, 'Sağlıklı Yaşam Farkındalığı' ve 'Böbrek Sağlığı' başlıklarında farkındalığı artırmak ve konunun önemine vurgu yapmak için iki ayrı konuşma yaptı. Etkinliğe bazı ülkelerin sağlık bakanlarının yanı sıra parlamenterler, profesörler, doktorlar ve vakıf temsilcileri de katıldı. Şahin, konuşmasında şunları söyledi:

    Ünlü model Tülin Şahin. (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Ünlü model Tülin Şahin. (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Ülkemizin sağlık sistemi gerçekten çok iyi durumda. Alanlarında çok başarılı doktorlarımız var. Tüm ülkeler koordineli çalışarak, sağlık alanında daha da başarılı noktaya gelinebilir. Tüm dünyada sağlık sektöründe tek bir hastaya harcama yapıldığı düşünülüyor. Aslında yanılıyoruz. Örnek olarak diyalize giren bir hastanın durumu tüm ailesini, yakınlarını da etkiliyor. Bütün aile stres altında kalıyor. Günün sonunda aslında bir hasta için daha büyük bütçeler ayrıldığını görüyoruz. Ayrıca sağlıklı yaşam konusunda dünyadaki tüm okullar ailelerle el ele vererek, çocuklarımızı eğitmeli. Biz modellerin de sağlıklı beslenme konusunda doğru örnekleri anlattım.

    Ünlü model Tülin Şahin. (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Ünlü model Tülin Şahin. (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Bu arada Tülin Şahin ayrıca Avrupa Parlamentosu binasının hem içinde hem de dışında bir de moda çekimi gerçekleştirdi. Avrupa Parlamentosu'na dünyada ilk giren süper model olmayı başardı.

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