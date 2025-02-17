SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Sosyetik güzel havalimanında sahte çanta ile gümrüğe takıldı!

Çanta tutkunu sosyetik güzel, Çin’de ünlü markaların taklit çanta ve saatlerini aldı. Türkiye’ye dönüşünde havaalanında gümrüğe takıldı. Hakkında soruşturma açıldı.

UFUK ÖZCAN UFUK ÖZCAN
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Şubat 2025
Sosyetik güzel havalimanında sahte çanta ile gümrüğe takıldı!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Bir zamanlar cemiyet hayatının önemli isimleri sosyetik davetlere gelir, şıkır şıkır giyinirlerdi. Kimisi çantasını, kimisi ayakkabısını, kimisi ise mücevherlerini gösterir, boy boy gazetecilere pozlar verirlerdi.

    Sosyetik güzel havalimanında sahte çanta ile gümrüğe takıldı (Takvim Gazetesi)Sosyetik güzel havalimanında sahte çanta ile gümrüğe takıldı (Takvim Gazetesi)

    Tabii bunun en büyük nedeni de o dönem cemiyet dergilerinin popüler olmasından kaynaklıydı. Artık bu durum pek kalmadı. Fakat sosyal medyasında takılarını çantalarını devamlı paylaşan sosyetik bir güzel, geçtiğimiz haftalarda uzak doğu tatiline çıkmıştı.

    Sosyetik güzel havalimanında sahte çanta ile gümrüğe takıldı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Sosyetik güzel havalimanında sahte çanta ile gümrüğe takıldı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

    Biz onu sosyal medya da Japonya paylaşmaları ile görsekte bir ara Çin'in Guangzhou şehrine de gidip alışveriş yapmış. Bu şehirde kaliteli taklit çantalar ve saatler alan sosyetik güzel, Türkiye'ye dönüşünde bir sürprizle karşılaşmış. Havalimanı inişinde gümrük kontrolüne tabii tutulan sosyetik isim, sahte çanta ve saatleri yakalatmış.

    Bu ürünlerin kendisinini olduğunu söylese de "Taklit ürün sokmaktan" hakkında işlem yapılmış bu sosyetik güzelimize. Şimdilik bu durumu sır gibi saklamayı tercih eden bu sosyetik güzel, olay duyulmasın diye elinden geleni yapıyormuş.

    Medcezir (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Medcezir (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

    VAZGEÇİLİR GİBİ DEĞİL, BU 'MEDCEZİR'LER'
    Bir döneme damgasını vuran bir dizi olan Medcezir'in oyuncularından Taner Ölmez, bir programda dizinin senaristi Ece Yörenç ve başrol oyuncusu Serenay Sarıkaya ile karşılaştığını ve diziyi yeniden çekelim teklifinde bulunduğunu açıklamıştı. Biliyorsunuz bu dizide Barış Falay, Çağatay Ulusoy, Hazar Ergüçlü ve Mine Tugay gibi önemli oyuncular da yer almıştı.

    Daha sonra ise bu konuşma sosyal medyada büyük ses getirmişti. Duyduğuma göre de bu diziyi çeken yapım ekibi, 2027 planlanmasına bu projeyi yazmışlar. Tekrardan aynı kadroyu toplayabilirler mi bilemiyorum ama proje dizi olarak değil, film olarak planlanmaya alınmış. Tabii 2027'ye kadar 2 sene bir süre var. Neler değişir bilinmez ama 12 sene önce çekilen bir dizinin kadrosunu bir araya getirmek kolay değil! Fakat eski dizilerin özlemi her zaman ağır basıyor. Şarkıcı Levent Yüksel'in Medcezir şarkısında seslendirdiği gibi "Vazgeçilir gibi değil, bu medcezirler" diyorum...

    Umut Evirgen, Aralık 2023'te oyuncu Alina Boz ile dünya evine girmişti (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Umut Evirgen, Aralık 2023'te oyuncu Alina Boz ile dünya evine girmişti (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    EĞLENCE HAYATININ PRENSİ GERİ DÖNDÜ!
    Ünlü işletmeci Umut Evirgen, bir zamanlar İstanbul'a eğlence hayatını damgasını vuran Gizli Kalsın'ı yaratmış ve senelerce gece hayatını domine etmişti. Daha sonra 4 ayrı mekan daha açan Umut Evirgen, Aralık 2023'te oyuncu Alina Boz ile dünya evine girmişti.

    Evlendiği günden itibaren mekanlarına pek gitmeyen ve işletmesinde durmayan Umut Evirgen, sahalara geri dönmüş. Hem de ne dönmek. Etiler'de bulunan mekanını tekrar açan Umut Evirgen'in, mekanın da ilk günü oyuncu Mert Fırat sahne almış. Tabii böyle olunca hem kendisinin hemde Mert Fırat'ın ünlü arkadaşları bu iki ismi yalnız bırakmamış. Hani gece hayatının artık bir deyimi var. "Eğlenecek yer kalmadı diye" İşte bu mekan, o söyleyenler için bir alternatif... Benden söylemesi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    14 gün çalışan öğrenciye 15 bin 162 lira! İŞKUR Gençlik Programı’na rekor başvuru
    Zihniyet aynı isimler farklı | The Economist’ten Türkiye’ye yeni algı operasyonu! TÜSİAD ve Batı medyası aynı sahnede
    İstanbul’a 2. kar dalgası geliyor! Meteoroloji’den 7 ile sarı kodlu alarm: Sibirya soğukları kapıya dayandı!
    Promosyonda mart fırsatı: Emeklilere ödemeler artacak I Hangi banka ne kadar veriyor?
    NBA’de All-Star’ı Shaq’s OGs kazandı! Efsane isimden Alperen Şengün’e övgü dolu sözler: Türk Terminatör
    Sıradaki hedef Rams Park! Fenerbahçe - Kasımpaşa: 3-1 | MAÇ SONUCU
    Türk siyasetinin Ziya’sı | Bakan Murat Kurum CHP’li Özgür Özel’in yalanlarını Yeşilçam repliğiyle çürüttü
    Sosyetik güzeli Ceylan Çapa tercihini Togg’dan yana kullandı!
    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e tepki
    MHP Lideri Devlet Bahçeli’den TÜSİAD’a tepki: Sipariş alınmış planlı siyaset mühendisliği
    Türkiye’de ilk Takvim.com.tr gündeme getirdi! CHP’li Hatip Karaaslan itiraf etti: Kurultayda dağıtılan paraların kaynağı Aziz İhsan Aktaş
    İmralı heyeti Irak’ın kuzeyinde! Bugün Barzani yarın Talabani! Hedef terörsüz Türkiye
    Kim bu Ajlan Tekinkoç? Allah’a, Kur’an-ı Kerim’e ve peygamberlere ısrarla dil uzatıyor | Dün çarşaflıları hedef aldı bugün başörtülüleri
    Dünya devinden Victor Osimhen bombası! Transfer için geri sayım başladı
    Deniz Baykal’a kaset kumpasında FETÖ-TÜSİAD iş birliği mi? CHP’nin arka çıktığı yapı bu... Aslı Baykal Babamdan dinledim diyerek anlattı
    Filistinli esirlere Davut yıldızlı tişört giydirmişlerdi! Skandal fotoğraflar İsrail’i karıştırdı: Aptalca ve ahmakça bir davranış
    Galatasaray’dan dev hamle! Yazın ilk o gelecek
    Spor yazarları Beşiktaş - Trabzonspor maçını değerlendirdi
    Tuzla’da kolonları çatlayan 4 katlı bina tahliye edildi! 600 bin bina acil kentsel dönüşüm bekliyor... İBB umursamıyor
    ABD Başkanı Trump neyin peşinde? Joe Biden engellemişti! Bir tonluk ’MK-84’ bombaları İsrail’e ulaştı