Tabii bunun en büyük nedeni de o dönem cemiyet dergilerinin popüler olmasından kaynaklıydı. Artık bu durum pek kalmadı. Fakat sosyal medyasında takılarını çantalarını devamlı paylaşan sosyetik bir güzel, geçtiğimiz haftalarda uzak doğu tatiline çıkmıştı.

Sosyetik güzel havalimanında sahte çanta ile gümrüğe takıldı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Biz onu sosyal medya da Japonya paylaşmaları ile görsekte bir ara Çin'in Guangzhou şehrine de gidip alışveriş yapmış. Bu şehirde kaliteli taklit çantalar ve saatler alan sosyetik güzel, Türkiye'ye dönüşünde bir sürprizle karşılaşmış. Havalimanı inişinde gümrük kontrolüne tabii tutulan sosyetik isim, sahte çanta ve saatleri yakalatmış.

Bu ürünlerin kendisinini olduğunu söylese de "Taklit ürün sokmaktan" hakkında işlem yapılmış bu sosyetik güzelimize. Şimdilik bu durumu sır gibi saklamayı tercih eden bu sosyetik güzel, olay duyulmasın diye elinden geleni yapıyormuş.