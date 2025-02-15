Galatasaraylı Torreira’yı çabuk unuttu: Devrim Özkan gönlünü ünlü basketçiye kaptırdı

Lucas Torreira ve Devrim Özkan, 2023 yılında aşk yaşamaya başlayıp 2024'ün başlarında yollarını ayırdı.
Lucas Torreira ve Devrim Özkan, 2023 yılında aşk yaşamaya başlayıp 2024'ün başlarında yollarını ayırdı.
Aynı yılın ağustos ayında aşklarına ikinci bir şans daha veren ikili, geçen Kasım ayında Urguay'a giderek ve Lucas Torreira'nın doğup büyüdüğü yeri ziyaret etti.
Bu ziyaretin ardından evlilik iddiaları da ortaya atılırken çiftten bir ayrılık haberi daha geldi. Bu ayrılık Torreira'ya soruldu. Yıldız futbolcu sorulan sorulara sinirlenerek "Doğru ya da yanlış, bu konuda hiçbir şey sormayın" ifadelerini kullandı.
KALPLER HAVADA UÇUŞTU!
Özkan da, "Sevgi bitti mi?" sorusuna "Hayat, ilişki bitti bunu doğrulayabilirim. Güzel bir şekilde yollarımızı ayırma kararı aldık" yanıtını verdi. Bütün bu yaşananların arından Devrim Özkan, kaşla göz arasında yeni bir aşka yelken açtı.
İddialara göre güzel oyuncu gönlünü Darüşşafaka basketbol takımında forma giyen Luka Brajkovic'e kaptırdı.
Brajkovic, Sevgililer Günü'nde Özkan'a bir buket gül yolladı. Özkan da bu çiçekleri sosyal medya hesabından paylaştı. Yayınladığı fotoğrafa hiçbir not yazmayan güzel oyuncu sadece kalp emojisi koydu.