Galatasaraylı Torreira’yı çabuk unuttu: Devrim Özkan gönlünü ünlü basketçiye kaptırdı

Aynı yılın ağustos ayında aşklarına ikinci bir şans daha veren ikili, geçen Kasım ayında Urguay'a giderek ve Lucas Torreira 'nın doğup büyüdüğü yeri ziyaret etti.

Lucas Torreira ve Devrim Özkan. (Fotoğraf: Sosyal medya)

Bu ziyaretin ardından evlilik iddiaları da ortaya atılırken çiftten bir ayrılık haberi daha geldi. Bu ayrılık Torreira'ya soruldu. Yıldız futbolcu sorulan sorulara sinirlenerek "Doğru ya da yanlış, bu konuda hiçbir şey sormayın" ifadelerini kullandı.