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Neslihan Atagül'den anlamlı hareket! Katıldığı programa dua ederek çıktı herkesi mest etti

Bebeğini dünyaya getirmeye hazırlanan Neslihan Gürcistan'ın en çok izlenen programlarından birine konuk oldu. Programa dua ile başlayan Atagül, her şeyin güzel olması için sürekli dua ettiğini söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Şubat 2025
Neslihan Atagül’den anlamlı hareket! Katıldığı programa dua ederek çıktı herkesi mest etti

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    Kadir Doğulu ile mutlu bir evliliği olan Neslihan Atagül, ülkemizde olduğu kadar yurt dışında da epey popüler bir isim haline geldi.

    Neslihan Atagül'den anlamlı hareket! Katıldığı programa dua ederek çıktı herkesi mest etti (Takvim Gazetesi)Neslihan Atagül'den anlamlı hareket! Katıldığı programa dua ederek çıktı herkesi mest etti (Takvim Gazetesi)

    Öyle ki geçtiğimiz haftalarda İtalya'da final bölümüyle izleyicisiyle buluşan "Kara Sevda" dizisi izlenme rekorları kırmıştı. Şimdilerde karnı burnunda olan güzel oyuncu Gürcistan'da yayınlanan 'With Noe' isimli programa konuk oldu.

    Neslihan Atagül'den anlamlı hareket! Katıldığı programa dua ederek çıktı herkesi mest etti (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Neslihan Atagül'den anlamlı hareket! Katıldığı programa dua ederek çıktı herkesi mest etti (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    GENELDE YALNIZDIM
    Neslihan Atagül, Gürcü sunucu Noe Sulaberidze ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Atagül'ün program kayda girmeden önce dua ettiği görüldü.

    Neslihan Atagül'den anlamlı hareket! Katıldığı programa dua ederek çıktı herkesi mest etti (Takvim.com.tr)Neslihan Atagül'den anlamlı hareket! Katıldığı programa dua ederek çıktı herkesi mest etti (Takvim.com.tr)

    Sunucu, güzel oyuncuya bunun nedeni sordu. Atagül, ''Bu röportajın çok güzel geçmesi için kendimce dualar ediyorum'' diyerek yanıtladı.

    Neslihan Atagül'den anlamlı hareket! Katıldığı programa dua ederek çıktı herkesi mest etti (Takvim.com.tr)Neslihan Atagül'den anlamlı hareket! Katıldığı programa dua ederek çıktı herkesi mest etti (Takvim.com.tr)

    Öte yandan ünlü isim, "Nasıl bir çocuktunuz?" sorusuna "Kolay bir çocukluk geçirmedim genelde yalnızdım" ifadelerini kullandı.

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