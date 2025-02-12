Neslihan Atagül’den anlamlı hareket! Katıldığı programa dua ederek çıktı herkesi mest etti

Kadir Doğulu ile mutlu bir evliliği olan Neslihan Atagül, ülkemizde olduğu kadar yurt dışında da epey popüler bir isim haline geldi.
Kadir Doğulu ile mutlu bir evliliği olan Neslihan Atagül, ülkemizde olduğu kadar yurt dışında da epey popüler bir isim haline geldi.
Öyle ki geçtiğimiz haftalarda İtalya'da final bölümüyle izleyicisiyle buluşan "Kara Sevda" dizisi izlenme rekorları kırmıştı. Şimdilerde karnı burnunda olan güzel oyuncu Gürcistan'da yayınlanan 'With Noe' isimli programa konuk oldu.
GENELDE YALNIZDIM
Neslihan Atagül, Gürcü sunucu Noe Sulaberidze ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Atagül'ün program kayda girmeden önce dua ettiği görüldü.
Sunucu, güzel oyuncuya bunun nedeni sordu. Atagül, ''Bu röportajın çok güzel geçmesi için kendimce dualar ediyorum'' diyerek yanıtladı.
Öte yandan ünlü isim, "Nasıl bir çocuktunuz?" sorusuna "Kolay bir çocukluk geçirmedim genelde yalnızdım" ifadelerini kullandı.