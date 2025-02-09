Yasemin Şefkatli "Çocuklardan sonra başladı" diyerek korkusunu açıkladı!

Yasemin Şefkatli ve ikizleri. (Fotoğraf: Instagram)

Çocukları dünyaya gelmeden önce sürekli seyahat halinde olan iki çocuk annesi Şefkatli, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Sürekli seyahat planı düşünüyorum ama çocuklardan sonra deli bir uçak korkum başladı. Eskiden böyle bir şey yoktu" ifadelerini kullandı.