Barış Arduç ve Hande Erçel'in "Rüzgara Bırak" filmi zirveye yerleşti!

Barış Arduç ve Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde rol aldıkları "Rüzgara Bırak" filminin Rusya'da yapılan galasına birlikte katılmıştı. Gala biletleri satışa çıktığı anda tükenen filmin yıldızları, büyük bir sevgi seliyle karşılaşmıştı. Rusça kelimeler öğrenen Arduç ve Erçel düzenlenen panelde merak edilen sorulara da yanıt vermişti. Rus edebiyatından hangi karaktere hayat vermek istediği sorulan Erçel, Anna Karenina'nın hayatını oynamak istediğini söylemişti. Film, Rusya'da vizyona girer girmez bir rekora da imza attı. "Rüzgara Bırak", sinemalarda yerini alır almaz Box Office'te birinci sıraya yerleşti. Bu durum ünlü ikiliyi çok sevindirdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN