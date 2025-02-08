Gupse Özay, Hande Erçel ile başrolde oynayan eşi Barış Arduç hakkında konuştu!

Gupse Özay, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Özay, gazeteciler ile çıkışta ayaküstü sohbet etti. Oyuncu, geçtiğimiz haftalarda Hande Erçel ile başrolde oynayan eşi Barış Arduç hakkında, "Ben Hande ile Barış'ı aşırı beğeniyorum. İkisi çok güzel bir enerji yakaladılar. Bence mükemmel bir film." dedi.

Özay, muhabirlerin "Aranızda kıskançlık oluyor mu?" sorusuna ise, "Benim de spor yapmam lazım, biraz kaslarım olsa iyi olurdu. Yok ya, kıskançlık yok. Kaç senedir evliyiz ve beraberiz. Bizde böyle bir şey olmuyor hiç. Zekasını çık kıskanıyorum kocamın. Benden daha komik" dedi.