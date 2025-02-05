David Beckham aşığı Buse Terim muradına erdi! Başardım diyebilir miyiz?

Dünyaca ünlü eski futbolcu ve Inter Miami'nin ortağı David Beckham, bir etkinlik kapsamında Türkiye'ye geldi. Sevenleriyle bol bol fotoğraf çektiren David Beckham, dün bir etkinliğe daha katıldı.
Dünyaca ünlü eski futbolcu ve Inter Miami'nin ortağı David Beckham, bir etkinlik kapsamında Türkiye'ye geldi. Sevenleriyle bol bol fotoğraf çektiren David Beckham, dün bir etkinliğe daha katıldı.
David Beckham'ın, katıldığı etkinlikte Buse Terim de yer aldı. Daha önce Buse Terim, Capri Adası'nda gördüğü Beckham'la fotoğraf çektirmek isteyip kibarca reddedilmişti.
BECKHAM AŞIĞI!
Capri'de reddedilen Terim, sosyal medya hesabından; "Nasıl sallamadı Beckham ya" mesajını yayımlayarak herkesi güldürmüştü. Terim bu kez dün İstanbul'da düzenlenen etkinlikte muradına erdi.
Ünlü futbolcuyla fotoğraf çektiren Terim, sosyal medyada bir paylaşım daha yaparak kendisini ti'ye aldı. Terim Beckham'la fotoğraflarını paylaşıp altına ise, "Başardım diyebilir miyiz?" ifadelerini kullanarak takipçilerini yine güldürdü.