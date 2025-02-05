David Beckham aşığı Buse Terim muradına erdi! Başardım diyebilir miyiz? (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)



Ünlü futbolcuyla fotoğraf çektiren Terim, sosyal medyada bir paylaşım daha yaparak kendisini ti'ye aldı. Terim Beckham'la fotoğraflarını paylaşıp altına ise, "Başardım diyebilir miyiz?" ifadelerini kullanarak takipçilerini yine güldürdü.

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