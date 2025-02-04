Kate Middleton’dan bile saklıyor: Prens William’ın gizli hesabı ortaya çıktı

Prens William, son olarak Aston Villa- Celtic maçında görüntülendi. Bazı Kraliyet kaynakları Prens William'ın, Kate Middleton'dan bile gizlediği fake hesabı olduğunu söyledi. Bunun nedenini kaynaklar ise "Spora dair son haberler ve dedikodulardan haberdar olmak" olarak yorumladı.



FUTBOL TUTKUNU

Kraliyet'e yakın bir kaynak "O her zaman takımla ilgili tüm dedikodulardan haberdar. Her taraftar forumuna katılıyor. Farklı isimler altında giriş yapıyor ve orada hissettikleri veya diğer taraftarların düşünceleri hakkındaki görüşlerini paylaşıyor" dedi.

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