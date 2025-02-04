Grammy Ödülleri’nde şıklık yarışı! Ünlü yıldızlar farklarını ortaya koydu

Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Grammy Ödülleri'nin 67.'si, 2 Şubat 2025 tarihinde Los Angeles'ta düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Kırmızı halıda şıklık yarışının yaşandığı gece, dünyaca ünlü yıldızlar yine farklarını ortaya koydu.



MUHTEŞEM DÜET

Miley Cyrus, cut-out detaylı elbisesiyle Grammy Ödülleri'ne katıldı. Şarkıcı, Beyonce ile düet yaptığı "II Most Wanted" şarkısıyla Grammy ödülü kazandı.



BEYONCE FARKI

Gecenin en konuşulan ismi şüphesiz Beyonce oldu. "Cowboy Carter" albümüyle Grammy ödülü kazanan yıldız, Schiaparelli Haute Couture imzalı bir tasarım tercih etti. Kırmızı halıda boy göstermeyen yıldız, gecenin en şık isimleri arasına girdi.

TARZ KADIN

Taylor Swift, mini Vivienne Westwood elbisesiyle gecenin en şık isimleri arasında yer aldı.

SAHNEDE ŞOV

Grammy Ödülleri'nde unutulmaz bir sahne şovuna imza atan Shakira, gecenin öne çıkan isimleri arasındaydı.