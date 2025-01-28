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Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla tanınan Şeyma Subaşı, son olarak Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlenmişti.

Elde var aşk! Şeyma Subaşı ve sevgilisi Marlon Teixeira'dan İstanbul çıkarması (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) Şimdi ise33 yaşındaki Brezilyalı model Marlon Teixeira ile yeni bir aşka yelken açan Subaşı, İstanbul'da geçirdiği romantik bir tatili takipçileriyle paylaştı.