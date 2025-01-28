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Elde var aşk! Şeyma Subaşı ve sevgilisi Marlon Teixeira'dan İstanbul çıkarması

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı gönlünü 33 yaşındaki Brezilyalı model Marlon Teixeira’ya kaptırdı. Subaşı, Brezilyalı sevgilisine İstanbul’u gezdirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Ocak 2025
Elde var aşk! Şeyma Subaşı ve sevgilisi Marlon Teixeira’dan İstanbul çıkarması

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    Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla tanınan Şeyma Subaşı, son olarak Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlenmişti.

    Elde var aşk! Şeyma Subaşı ve sevgilisi Marlon Teixeira'dan İstanbul çıkarması (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Elde var aşk! Şeyma Subaşı ve sevgilisi Marlon Teixeira'dan İstanbul çıkarması (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Şimdi ise33 yaşındaki Brezilyalı model Marlon Teixeira ile yeni bir aşka yelken açan Subaşı, İstanbul'da geçirdiği romantik bir tatili takipçileriyle paylaştı.

    Marlon, Subaşı’yla bol bol fotoğraf paylaştı (Takvim.com.tr)Marlon, Subaşı’yla bol bol fotoğraf paylaştı (Takvim.com.tr)

    HAYRAN KALDI
    Aşkını çok fazla gözler önüne sermekten kaçınan Subaşı, sevgilisiyle birlikte İstanbul'un en ikonik yerlerinden biri olan Galata Kulesi'ni gezdi.

    Elde var aşk! Şeyma Subaşı ve sevgilisi Marlon Teixeira'dan İstanbul çıkarması (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Elde var aşk! Şeyma Subaşı ve sevgilisi Marlon Teixeira'dan İstanbul çıkarması (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    İkilinin İstanbul'daki keyifli anları, takipçilerinden büyük ilgi gördü. Subaşı'nı yakışıklı aşkı öpmelere de doyamadı. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

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