Elde var aşk! Şeyma Subaşı ve sevgilisi Marlon Teixeira’dan İstanbul çıkarması

Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla tanınan Şeyma Subaşı, son olarak Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlenmişti.
Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla tanınan Şeyma Subaşı, son olarak Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlenmişti.
Şimdi ise33 yaşındaki Brezilyalı model Marlon Teixeira ile yeni bir aşka yelken açan Subaşı, İstanbul'da geçirdiği romantik bir tatili takipçileriyle paylaştı.
HAYRAN KALDI
Aşkını çok fazla gözler önüne sermekten kaçınan Subaşı, sevgilisiyle birlikte İstanbul'un en ikonik yerlerinden biri olan Galata Kulesi'ni gezdi.
İkilinin İstanbul'daki keyifli anları, takipçilerinden büyük ilgi gördü. Subaşı'nı yakışıklı aşkı öpmelere de doyamadı. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.