İkili arasında kriz büyüyor! Hadise’nin dava açtığını gören Ahmet Çakar deliye döndü

Hadise katıldığı bir programda geçmişte aldatıldığını açıklayıp ihaneti nasıl öğrendiğini anlatmış, Ahmet Çakar ise şarkıcı Hadise'yi "Terbiyesiz ve görgüsüz bir kadınmış" diyerek eleştirmişti.
Hadise katıldığı bir programda geçmişte aldatıldığını açıklayıp ihaneti nasıl öğrendiğini anlatmış, Ahmet Çakar ise şarkıcı Hadise'yi "Terbiyesiz ve görgüsüz bir kadınmış" diyerek eleştirmişti.
Hadise, bu sözlere 50 bin liralık tazminat davası açmıştı. Hadise'nin hamlesine Ahmet Çakar'dan çok sert tepki geldi.
VİTES ARTIRDI!
Sosyal medya hesabından Hadise'yi hedef alan yeni bir paylaşımda bulunan Ahmet Çakar, "Bak Hadise hanım. Sen sadece cahil ve kezban değil aynı zamanda Türk genç kızlarına kötü örnek olan popülist kültürün uzantısı bir şahıssın" mesajını yazdı.
Hadise'nin bu konu hakkında ne diyeceği merak konusu oldu.