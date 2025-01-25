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Hadise katıldığı bir programda geçmişte aldatıldığını açıklayıp ihaneti nasıl öğrendiğini anlatmış, Ahmet Çakar ise şarkıcı Hadise'yi "Terbiyesiz ve görgüsüz bir kadınmış" diyerek eleştirmişti.

İkili arasında kriz büyüyor! Hadise'nin dava açtığını gören Ahmet Çakar deliye döndü (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) Hadise, bu sözlere 50 bin liralık tazminat davası açmıştı. Hadise'nin hamlesine Ahmet Çakar'dan çok sert tepki geldi.