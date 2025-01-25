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İkili arasında kriz büyüyor! Hadise'nin dava açtığını gören Ahmet Çakar deliye döndü

Hadise, kendisine “Terbiyesiz ve görgüsüz bir kadınmış” diyen Ahmet Çakar için soluğu savcılıkta aldı. Dava açıldığını öğrenen Çakar, daha da sinirlenip “Türk genç kızlarına kötü örnek olan popülist kültürün bir yansımasısın” diyerek sert çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Ocak 2025
İkili arasında kriz büyüyor! Hadise’nin dava açtığını gören Ahmet Çakar deliye döndü

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    Hadise katıldığı bir programda geçmişte aldatıldığını açıklayıp ihaneti nasıl öğrendiğini anlatmış, Ahmet Çakar ise şarkıcı Hadise'yi "Terbiyesiz ve görgüsüz bir kadınmış" diyerek eleştirmişti.

    İkili arasında kriz büyüyor! Hadise'nin dava açtığını gören Ahmet Çakar deliye döndü (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)İkili arasında kriz büyüyor! Hadise'nin dava açtığını gören Ahmet Çakar deliye döndü (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Hadise, bu sözlere 50 bin liralık tazminat davası açmıştı. Hadise'nin hamlesine Ahmet Çakar'dan çok sert tepki geldi.

    Dava edilince çok sinirlenen Çakar, Hadise'yi hedef almayı sürdürüyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Dava edilince çok sinirlenen Çakar, Hadise'yi hedef almayı sürdürüyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    VİTES ARTIRDI!
    Sosyal medya hesabından Hadise'yi hedef alan yeni bir paylaşımda bulunan Ahmet Çakar, "Bak Hadise hanım. Sen sadece cahil ve kezban değil aynı zamanda Türk genç kızlarına kötü örnek olan popülist kültürün uzantısı bir şahıssın" mesajını yazdı.

    İkili arasında kriz büyüyor! Hadise'nin dava açtığını gören Ahmet Çakar deliye döndü (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)İkili arasında kriz büyüyor! Hadise'nin dava açtığını gören Ahmet Çakar deliye döndü (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Hadise'nin bu konu hakkında ne diyeceği merak konusu oldu.

    Cahil bir kadın kezban | Hadiseden Ahmet Çakara hakaret davasıCahil bir kadın kezban | Hadiseden Ahmet Çakara hakaret davası
    "Cahil bir kadın kezban" | Hadise'den Ahmet Çakar'a hakaret davası

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