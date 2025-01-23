Özcan Deniz Feyza Aktan’ı aldattı mı?

2018 yılında evlendiği ve bir çocuk sahibi olduğu Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde boşanan Özcan Deniz, tasarımcı Samar Dadgar ile 2023 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu beraberlikleri süren ünlü çift, 2'nci evlilik yıl dönümlerini sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla kutladılar. Samar Dadgar, eşinin çektiği bir fotoğrafın altına, "Dokuz yıl önce mutfakta yemek yerken Özcan'ın beni çektiği ilk fotoğraf" ifadelerini kullandı.

9 YIL ÖNCE TANIŞTIK

Ünlü ismin bu paylaşımı kafaları karıştırdı ve ünlü isme "9 sene önce mi tanıştınız? O zaman mı?" diye sordu. Bu soruyu yanıtlayan Dadgar ise eşiyle tanışma hikayesini şöyle anlattı: "Herkesin sorduğu soruyu cevaplıyorum. 9 yıl önce tanıştık, 6 ay arkadaşlık ettik, sonra yıllarca görüşmedik. 4.5 yıl önce tekrar görüşmeye başladık, 2.5 yıl sevgili olduk, 2 yıldır evliyiz. Özetle, herkes rahatsa, dağılabiliriz."

Deniz, Feyza Aktan'dan 26 Haziran 2019 tarihinde de tek celsede boşanmıştı. Çift evlenmeden önce uzun süre ilişki yaşamış Aktan hamile kaldıktan sonra nikah masasına oturmuştu.