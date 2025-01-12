Çağla Şıkel aşk orucunu bozdu! 15 yaş küçük iddiası: Kim bu gizemli beyefendi? (Takvim Gazetesi)



15 YAŞ KÜÇÜK...

Gazetecilerden habersiz ��ekilde mekândan çıkan ikili objektiflere yansıdı. Kendisinden 15 yaş küçük olduğu iddia edilen sevgilisiyle birlikte araca binen Şıkel, flaşların patlamasıyla kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.

Gazetecilere görüntü vermemek için yoğun çaba harcayan çift, bu girişiminde başarısız oldu.