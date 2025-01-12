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Çağla Şıkel aşk orucunu bozdu! 15 yaş küçük iddiası: Kim bu gizemli beyefendi?

Ünlü manken Çağla Şıkel, avukat sevgilisi Nail Gönenli ile geçtiğimiz aylarda ayrılmıştı. Şıkel, Gönenli'nin ünlü şef İdil Yazar ile ilişki yaşamaya başlamasının ardından, aşk hayatında yeni bir sayfa açtı. Geçtiğimiz hafta Etiler'de kimliğini gizlediği genç bir erkekle eğlenen Şıkel, önceki gece de Kuruçeşme'deki bir mekânda aynı kişiyle vakit geçirdi.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Ocak 2025
Çağla Şıkel aşk orucunu bozdu! 15 yaş küçük iddiası: Kim bu gizemli beyefendi?

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    Ünlü manken Çağla Şıkel, geçtiğimiz aylarda avukat sevgilisi Nail Gönenli ile yollarını ayırmıştı.

    Çağla Şıkel aşk orucunu bozdu! 15 yaş küçük iddiası: Kim bu gizemli beyefendi? (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Çağla Şıkel aşk orucunu bozdu! 15 yaş küçük iddiası: Kim bu gizemli beyefendi? (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Gönenli'nin ünlü şef İdil Yazar ile ilişki yaşamaya başladıktan sonra, Şikel de aşk orucunu bozdu.

    Çağla Şıkel aşk orucunu bozdu! 15 yaş küçük iddiası: Kim bu gizemli beyefendi? (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Çağla Şıkel aşk orucunu bozdu! 15 yaş küçük iddiası: Kim bu gizemli beyefendi? (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Geçtiğimiz hafta Etiler'de kimliğini gizli tuttuğu genç bir erkekle eğlenen Şıkel'in, önceki gece Kuruçeşme'deki bir mekânda aynı kişiyle eğlendiği öğrenildi.

    Çağla Şıkel aşk orucunu bozdu! 15 yaş küçük iddiası: Kim bu gizemli beyefendi? (Takvim Gazetesi)Çağla Şıkel aşk orucunu bozdu! 15 yaş küçük iddiası: Kim bu gizemli beyefendi? (Takvim Gazetesi)

    15 YAŞ KÜÇÜK...
    Gazetecilerden habersiz ��ekilde mekândan çıkan ikili objektiflere yansıdı. Kendisinden 15 yaş küçük olduğu iddia edilen sevgilisiyle birlikte araca binen Şıkel, flaşların patlamasıyla kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.

    Gazetecilere görüntü vermemek için yoğun çaba harcayan çift, bu girişiminde başarısız oldu.

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