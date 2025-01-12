Çağla Şıkel aşk orucunu bozdu! 15 yaş küçük iddiası: Kim bu gizemli beyefendi?

Ünlü manken Çağla Şıkel, geçtiğimiz aylarda avukat sevgilisi Nail Gönenli ile yollarını ayırmıştı.
Ünlü manken Çağla Şıkel, geçtiğimiz aylarda avukat sevgilisi Nail Gönenli ile yollarını ayırmıştı.
Gönenli'nin ünlü şef İdil Yazar ile ilişki yaşamaya başladıktan sonra, Şikel de aşk orucunu bozdu.
Geçtiğimiz hafta Etiler'de kimliğini gizli tuttuğu genç bir erkekle eğlenen Şıkel'in, önceki gece Kuruçeşme'deki bir mekânda aynı kişiyle eğlendiği öğrenildi.
15 YAŞ KÜÇÜK...
Gazetecilerden habersiz ��ekilde mekândan çıkan ikili objektiflere yansıdı. Kendisinden 15 yaş küçük olduğu iddia edilen sevgilisiyle birlikte araca binen Şıkel, flaşların patlamasıyla kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.
Gazetecilere görüntü vermemek için yoğun çaba harcayan çift, bu girişiminde başarısız oldu.