Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’ın cam tavanlı lüks malikanesi!

1994 yılında Miss Turkey yarışmasında birincilik elde eden Pınar Altuğ, kendisinden dokuz yaş küçük olan oyuncu Yağmur Atacan ile 2008 yılında nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz aylarda 16. evlilik yıldönümlerini kutlayan ünlü çift, şimdi de lüks evleriyle gündeme geldi. Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile birlikte yaşadığı lüks evini Instagram'dan yayınladı.

DEKORASYONU BEĞENİLDİ

Her detayını gösteren Altuğ'un evinin dekorasyonu çok beğenildi. Evinin bir köşesinde cam tavan olduğu görülen Pınar Altuğ'un seçimleri de takipçilerinden tam not aldı. Ünlü çiftin evine sosyal medyada; 'çok ferah', 'en güzel ünlü evi', 'çok ama çok güzelmiş' gibi yorumlar yapıldı.