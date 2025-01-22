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Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın cam tavanlı lüks malikanesi!

Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile yaşadığı lüks evini sosyal medyadan paylaştı. Evin her detayını gösteren Altuğ’un lüks malikanesini görenler hayran kaldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Ocak 2025
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’ın cam tavanlı lüks malikanesi!

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    1994 yılında Miss Turkey yarışmasında birincilik elde eden Pınar Altuğ, kendisinden dokuz yaş küçük olan oyuncu Yağmur Atacan ile 2008 yılında nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz aylarda 16. evlilik yıldönümlerini kutlayan ünlü çift, şimdi de lüks evleriyle gündeme geldi. Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile birlikte yaşadığı lüks evini Instagram'dan yayınladı.

    DEKORASYONU BEĞENİLDİ
    Her detayını gösteren Altuğ'un evinin dekorasyonu çok beğenildi. Evinin bir köşesinde cam tavan olduğu görülen Pınar Altuğ'un seçimleri de takipçilerinden tam not aldı. Ünlü çiftin evine sosyal medyada; 'çok ferah', 'en güzel ünlü evi', 'çok ama çok güzelmiş' gibi yorumlar yapıldı.

    Pınar Altuğ’un evine bakın! Benim en özel alanım deyip her detayını paylaştı! İşte Yağmur Atacan ile aşk yuvası...Pınar Altuğ’un evine bakın! Benim en özel alanım deyip her detayını paylaştı! İşte Yağmur Atacan ile aşk yuvası...
    Pınar Altuğ'un evine bakın! "Benim en özel alanım" deyip her detayını paylaştı! İşte Yağmur Atacan ile aşk yuvası...

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