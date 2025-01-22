Melisa Döngel ve Kerem Atakan Kesgin aşkı bitti!

Güzel oyuncu Melisa Döngel, sadece rol aldığı diziler değil aşk hayatıyla da her daim gündemde kaldı.
Güzel oyuncu Melisa Döngel, sadece rol aldığı diziler değil aşk hayatıyla da her daim gündemde kaldı.
Adı bir dönem ünlü teknik adam Sergen Yalçın ile futbolcu Barış Alper Yılmaz ile anıldı. Geçtiğimiz Kasım ayında ise yine bir aşka yelken açtı.
Sevgilisi yine futbol dünyasındandı. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Bandırmaspor'da top koşturan Kerem Atakan Kesgin ile aşk yaşamaya başladı. İkili sosyal medya hesaplarından aşk dolu fotoğraflar paylaştı.
Döngel ilişkisiyle ilgili "Her şey yolunda" açıklamasını yaptı. Ancak evlenecekleri beklenen ikili ayrılık kararı aldı. İlk iş olarak da sosyal medya hesaplarından birbirini takip etmeyi bıraktı. Beğenilerini kaldırdı. Hatta ortak arkadaşlarını bile takipten çıkardı.