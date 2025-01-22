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Melisa Döngel ve Kerem Atakan Kesgin aşkı bitti!

Oyuncu Melisa Döngel, gönlünü futbolcu Kerem Atakan Kesgin’e kaptırdı. Ancak geçtiğimiz Kasım ayında tanışan ikili ayrılık kararı aldı. Birbirlerini sosyal medyadan takip etmeyi de bıraktı!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Ocak 2025
Melisa Döngel ve Kerem Atakan Kesgin aşkı bitti!

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    Güzel oyuncu Melisa Döngel, sadece rol aldığı diziler değil aşk hayatıyla da her daim gündemde kaldı.

    Melisa Döngel ve Kerem Atakan Kesgin. (Fotoğraf: Takvim.com.tr)Melisa Döngel ve Kerem Atakan Kesgin. (Fotoğraf: Takvim.com.tr)

    Adı bir dönem ünlü teknik adam Sergen Yalçın ile futbolcu Barış Alper Yılmaz ile anıldı. Geçtiğimiz Kasım ayında ise yine bir aşka yelken açtı.

    Melisa Döngel ve Kerem Atakan Kesgin. (Fotoğraf: Takvim.com.tr)Melisa Döngel ve Kerem Atakan Kesgin. (Fotoğraf: Takvim.com.tr)

    Sevgilisi yine futbol dünyasındandı. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Bandırmaspor'da top koşturan Kerem Atakan Kesgin ile aşk yaşamaya başladı. İkili sosyal medya hesaplarından aşk dolu fotoğraflar paylaştı.

    Melisa Döngel (Fotoğraf: Instagram)Melisa Döngel (Fotoğraf: Instagram)

    Döngel ilişkisiyle ilgili "Her şey yolunda" açıklamasını yaptı. Ancak evlenecekleri beklenen ikili ayrılık kararı aldı. İlk iş olarak da sosyal medya hesaplarından birbirini takip etmeyi bıraktı. Beğenilerini kaldırdı. Hatta ortak arkadaşlarını bile takipten çıkardı.

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