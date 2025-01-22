Melisa Döngel ve Kerem Atakan Kesgin aşkı bitti!

Melisa Döngel (Fotoğraf: Instagram)

Döngel ilişkisiyle ilgili "Her şey yolunda" açıklamasını yaptı. Ancak evlenecekleri beklenen ikili ayrılık kararı aldı. İlk iş olarak da sosyal medya hesaplarından birbirini takip etmeyi bıraktı. Beğenilerini kaldırdı. Hatta ortak arkadaşlarını bile takipten çıkardı.