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Kutsal Damacana 5-Zombi filminin galasına ünlü akını!

Şafak Sezer'in yazıp oynadığı ve Polat Yağcı'nın yapımcılığını üstlendiği ‘Kutsal Damacana 5-Zombi’ filminin galası, önceki akşam Kanyon Paribu Cineverse sinemalarında büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Ocak 2025
Kutsal Damacana 5-Zombi filminin galasına ünlü akını!

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    Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği, Şafak Sezer'in yazıp oynadığı Türk sinemasının en komik serilerinden biri olarak kabul edilen 'Kutsal Damacana 5-Zombi'nin galası önceki akşam Kanyon Paribu Cineverse sinemalarında gerçekleşti.

    17 Ocak'ta vizyona girmeye hazırlanan filmin galasında film ekibi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Komedi filminin sinemada izlenmesi gerektiğini dile getiren Şafak Sezer, "Güldürmeye geldik, devam ediyoruz. Bu filmde 2500 figüran yer aldı. 4 haftada filmi yetiştirdik. Komedi sinemada izlenir" dedi. Aslı Bekiroğlu, "Bu kadar güzel bir serinin beşinci filminde olmak çok gurur verici" derken Ersin Korkut, "Çok güzel bir film geliyor'' diye konuştu.

    3 BUÇUK MİLYONLUK SAAT
    Filmde konuk oyuncu olarak yer alan Bülent Ersoy'un gala alanına girişi unutulmayacak anlara sahne oldu. Diva, özel kostümle gösterim sonrası sinemayı zombi olarak bastı.

    Ersoy'a iki zombi koruma eşlik etti. Eğlenceli anların yaşandığı gecede Bülent Ersoy, "Bir sahnede 8 saatte zombi oldum. Şafak, fevkaledenin fevkinde film yaptı" dedi. Kolundaki 3.5 milyon liralık pırlanta taşlı Rolex marka saati dikkat çeken Diva, "Saat sevgilinizin hediyesi mi?" Sorusuna, "Sevgili bende ne gezer. Bende tık yok. Yılbaşında kendime hediye aldım" dedi.

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