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Ünlü oyuncu Gizem Karaca hamilelik haberlerini doğruladı: Kız bebek mi geliyor?

Oyuncu Gizem Karaca, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile dünya evine girmişti. Geçtiğimiz haftalarda çıkan ‘bebek bekliyor‘ yönündeki haberleri doğrulayan oyuncunun, 15 haftalık hamile olduğu öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Ocak 2025
Ünlü oyuncu Gizem Karaca hamilelik haberlerini doğruladı: Kız bebek mi geliyor?

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    Türkiye'nin tescilli güzellerinden oyuncu Gizem Karaca, evlendikten sonra İstanbul'dan ayrılıp İzmir'e yerleşti. Geçtiğimiz haftalarda çiftin ilk çocuklarını beklediği iddia edilmişti.

    Konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan Gizem Karaca, haftalar sonra sessizliğini bozdu. Karaca, hamilelik iddialarını sosyal medya hesabından yayınladığı karnı burnunda pozlarla doğruladı. Anne olacak olmanın sevincini yaşayan Gizem Karaca, hamilelik sürecine dair hislerini şu sözlerle ifade etti:

    "Hayatım boyunca, 'Kilo alma Gizem, projeye hazırlanmalısın. Fit kalmalısın. Selülit oluşmasın aman. Cildin parlasın. Saçın uzamıyor mu? Onu yeme, bunu içme...' Peki şu an? Hiçbiri umurumda değil. En güzel, keyifli, özgür ve en güçlü dönemimdeyim gibi hissediyorum. Nerede benim kaymaklı peynir tatlım? Yani ben değil de civcivin canı çekiyor hep. Aslında kontrolümüz bir hafta sonraymış ama ben ısrarla bugün diye düşündüğüm için geldik. Fena unutkanlıklar başladı uff. Geçen bir şeyin adını unuttum kal geldi. Şimdi de ne unuttuğumu unuttum." Karaca'nın 'Civcivin canı çekiyor'' sözleri ise "Kız bebek geliyor" olarak yorumlandı.

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