12 yıllık ayakkabısı Bade İşçil’i yolda bıraktı!

Spor tutkusuyla bilinen Bade İşçil, İstanbul sokaklarında yürüdüğü anlarda ayakkabısının yırtıldığını fark etti. Eline telefonu alıp video çeken ve bu anları sosyal medyadan paylaşan İşçil, 12 yıldır giydiği ayakkabısını tamir ettirerek yeniden giyeceğini açıkladı.

Sosyal medya kullanıcıları ünlü oyuncunun bu hareketini takdir etti. Daha önce de Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülenen İşçil, "Uzun zamandır iş hayatında değilim. Bu nedenle düzenli bir işim olmadığı için tatile çok fazla gereksinim duymadım. Aşırı harcamalar yapmam, fazla lükse yönelmem. Dolabımda birçok kıyafet mevcut ve hâlâ kullanıyorum. Elimdekiyle yetinmeyi tercih ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.