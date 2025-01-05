Samimi eğlence gizemli sessizlik! Çağla Şıkel gecelerde kiminle görüntülendi? Kaçış planı da tutmadı...

Ünlü oyuncu ve sunucu Çağla Şıkel , önceki gece Etiler'de bulunan bir mekanın arka kapısından çıkarken objektiflere yansıdı.

Mekanın arka kapısından kendisini aniden taksiye atan Şıkel'in, içeride bir beyefendi ile samimi bir şekilde eğlendiği öğrenildi.

Çağla Şıkel. (TAKVİM GAZETESİ)

Muhabirlerin, "Çağla Hanım, içeride bir beyefendi ile samimiymişsiniz?" şeklindeki sorusuna Şıkel, herhangi bir açıklama yapmayarak sadece gülümsedi.