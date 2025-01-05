PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Samimi eğlence gizemli sessizlik! Çağla Şıkel gecelerde kiminle görüntülendi? Kaçış planı da tutmadı...

Bir dönem yaşadığı aşklarla magazin manşetlerinde yer alan Çağla Şıkel, Etiler’de bir mekanda gizemli bir beyefendi ile eğlendi. Çıkışta kaçış planı yapsa da yakalanan Şıkel, aşk sorularını geçiştirdi.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Ocak 2025
Samimi eğlence gizemli sessizlik! Çağla Şıkel gecelerde kiminle görüntülendi? Kaçış planı da tutmadı...

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Ünlü oyuncu ve sunucu Çağla Şıkel, önceki gece Etiler'de bulunan bir mekanın arka kapısından çıkarken objektiflere yansıdı.

    Çağla Şıkel. (INSTAGRAM)Çağla Şıkel. (INSTAGRAM)

    Mekanın arka kapısından kendisini aniden taksiye atan Şıkel'in, içeride bir beyefendi ile samimi bir şekilde eğlendiği öğrenildi.

    Çağla Şıkel. (TAKVİM GAZETESİ)Çağla Şıkel. (TAKVİM GAZETESİ)

    Muhabirlerin, "Çağla Hanım, içeride bir beyefendi ile samimiymişsiniz?" şeklindeki sorusuna Şıkel, herhangi bir açıklama yapmayarak sadece gülümsedi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN