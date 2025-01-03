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Leman Sam'dan basın mensupları ile güldüren diyalog!

Usta sanatçı Leman Sam, Cihangir'de görüntülendi. Sokak kedilerini besleyen Sam, basın mensuplarıyla sohbet etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Ocak 2025
Leman Sam’dan basın mensupları ile güldüren diyalog!

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    Usta sanatçı Leman Sam, önceki gün Cihangir'de objektiflere takıldı. Sokak kedilerini besleyen Sam, basın mensuplarıyla kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

    Kedilerle olan samimi anları dikkat çeken sanatçı, "Kediler beni görünce böyle etrafıma toplanıyor, ben de onları besliyorum. Sürekli çekiyorsunuz, beni deli sanacaklar" diyerek kahkaha attı.

    Leman Sam, kızı Şevval Sam'ın yeni çıkardığı ninni albümü hakkında da konuştu. Albümle ilgili heyecanını dile getiren Sam, "Şevval'in bana göndereceklerini dört gözle bekliyorum. Onları dinlemek için sabırsızlanıyorum" dedi.

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