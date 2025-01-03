Güzel oyuncu Melisa Döngel’den aşkın tanımı!

Genç oyuncu Melisa Döngel, aşktan aileye, en keyif aldığı oyuncu partnerinden gönlünde yatan yapım türüne kadar pek çok konuyu bir dergiye verdiğini anlattı. "Melisa Döngel için aşk nedir?" sorusunu samimiyetle cevapladı.

"Aşk, hayatımızın tüm akışını belirler. Doğrularımızı, yanlışlarımızı, aşkı öyle bir işlemeliyiz ki kendimize bir sonraki adımımızda merdiven olmalı" ifadesini kullandı.

İlişkiyi diri tutmaya yönelik her romantik davranışın vazgeçilmezi olduğunu söyleyen Döngel şunları söyledi: Gerçek bir ilişkideyken, gerçek duygulara sahipken insan zaten ister istemez romantik bir hâl alıyor. Saygı, karşındaki insanın sana davranışını belirler; aynı şekilde güven de... Empati duygusu olmayan veya az olan bir insanla ya da narsist bir insanla beraber olmayı geçtim, yan yana duramam. Küçük sürprizler, ilişkiye olan hevesimizi arttırır. Aile kavramı hakkında da konuşan güzel oyuncu "Aile, sahip çıkmakla oluşan bir yapıdır, anneni babanı seçemezsin ama aileni seçebilirsin diye konuşuruz hep, bilirsiniz. Sevgi besleyebilmek, güvenmek hep emek ister" dedi.