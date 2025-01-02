Ezgi Eyüboğlu ve Fatih Tutak aşkı 2024'te kaldı (Takvim Gazetesi)

KRİZ ÇIKTI!

Fakat ikili arasından beklenmedik bir gelişme yaşandı. Muhabir Online'da yer alan habere göre; ünlü çift yeni yıla saatler kala İsviçre'de tartıştı. 3 Ocak'ta dönmesi beklenen Eyüboğlu ve Tutak ani bir kararla ayrı ayrı uçakta döndüler.

Eyüboğlu yılbaşı akşamı 20.00 uçağıyla dönerken, Tutak ise 23.00 uçağıyla Türkiye'ye geldi. İkilinin otelde ne yaşadığı bilinmezken, krizin nedeni henüz öğrenilemedi.



Eyüboğlu, havalimanından valiziyle bu paylaşımı yaparak "Eve Dönüş" notunu düştü.



İstanbul'a dönen Tutak, manzaralı evinden bu paylaşımla karşılık verdi.