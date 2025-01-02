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Ezgi Eyüboğlu ve Fatih Tutak aşkı 2024'te kaldı!

2024 son günlerine doğru başlayan Ezgi Eyüboğlu ve Fatih Tutak aşkı 2025’e giremedi. İsviçre’de tatil yaparken tartışan çift, yılbaşı gecesi ayrı ayrı Türkiye’ye döndü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Ocak 2025
Ezgi Eyüboğlu ve Fatih Tutak aşkı 2024’te kaldı!

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    Yeni yılın ilk aşk bombası yine Ezgi Eyüboğlu'ndan gelmişti. Güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu, gönlünü Türkiye'nin iki Michelin yıldızlı şefi Fatih Tutak'a kaptırmıştı.

    Ezgi Eyüboğlu (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Ezgi Eyüboğlu (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Gözlerden uzak bir aşk yaşamaya başlayan Eyüboğlu ve Tutak, yeni yıl için rotasını İsviçre olarak belirlemişti. Yeni yıla girmeden birkaç gün önce İsviçre'ye giden çift, ünlü kayak merkezlerinden Gstaad'da 2025'i karşılayacaktı.

    Ezgi Eyüboğlu ve Fatih Tutak aşkı 2024'te kaldı (Takvim.com.tr)Ezgi Eyüboğlu ve Fatih Tutak aşkı 2024'te kaldı (Takvim.com.tr)

    Gizli gizli İsviçre'ye giden Eyüboğlu ve Tutak'ın aşkını ilk olarak Takvim Gazetesi ortaya çıkarmıştı.

    Ezgi Eyüboğlu ve Fatih Tutak aşkı 2024'te kaldı (Takvim Gazetesi)Ezgi Eyüboğlu ve Fatih Tutak aşkı 2024'te kaldı (Takvim Gazetesi)

    KRİZ ÇIKTI!
    Fakat ikili arasından beklenmedik bir gelişme yaşandı. Muhabir Online'da yer alan habere göre; ünlü çift yeni yıla saatler kala İsviçre'de tartıştı. 3 Ocak'ta dönmesi beklenen Eyüboğlu ve Tutak ani bir kararla ayrı ayrı uçakta döndüler.

    Eyüboğlu yılbaşı akşamı 20.00 uçağıyla dönerken, Tutak ise 23.00 uçağıyla Türkiye'ye geldi. İkilinin otelde ne yaşadığı bilinmezken, krizin nedeni henüz öğrenilemedi.

    Eyüboğlu, havalimanından valiziyle bu paylaşımı yaparak "Eve Dönüş" notunu düştü.

    İstanbul'a dönen Tutak, manzaralı evinden bu paylaşımla karşılık verdi.

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