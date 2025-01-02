Emre Altuğ yılbaşı gecesi coşturdu! İsmail Hacıoğlu ve boşandığı eşi Duygu Kaya Kumarki de dinleyiciler arasında yerini aldı

Emre Altuğ, 31 Aralık gecesi Nuh'un Gemisi Delux Hotel'de sahne aldı. Altuğ'u dinlemeye gelenler arasında İsmail Hacıoğlu ve boşandığı eşi Duygu Kaya Kumarki vardı.

Boşandıktan sonra tekrar barışıp ayrılan çift, konseri dinlemeye beraber geldi. Erkekler de yanar şarkısını söyledi sırada kendisini dinlemeye gelen oyuncu arkadaşı İsmail Hacıoğlu'na takılan Altuğ, "Erkeklerde yanar, hem de nasıl yanar hacı iyi bilir o işi" diyerek Hacıoğlu'nu gösterdi.

Yanında boşandığı eşi ile oturan İsmail Hacıoğlu ise gülerek eliyle yüzünü kapattı.