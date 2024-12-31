En şeffaf şekilde anlattı! Devrim Özkan'dan hayatına dair peş peşe itiraflar: 435 lirayla İstanbul’a taşındım (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

"O zaman üniversitede öğrenciyim KYK var cebimde 435 lira... 435 lirayla Ben İstanbul'a taşındım gerisinin geleceğini bilmiyordum... Ailem bana gidemezsin dediğinde böyle evde kavgalar çıkmıştı, aynaları yumrukluyorum bilmem ne falan böyle şuram kesilmişti benim ufacık ve onun fotoğrafını çekmiştim şey dedim; hiçbir zaman hayallerin için kavga etmeyeceksin bu hayatta çünkü hayal gücü başka bir şey. O hayal senin hayalin..."