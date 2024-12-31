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En şeffaf şekilde anlattı! Devrim Özkan'dan hayatına dair peş peşe itiraflar: 435 lirayla İstanbul’a taşındım

Ünlü oyuncu Devrim Özkan hayatına dair bilinmeyenleri paylaştı. Özkan “435 lirayla İstanbul’a taşındım” diyerek o dönem ailesiyle yaşadığı olayları da açık açık anlattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :31 Aralık 2024
En şeffaf şekilde anlattı! Devrim Özkan’dan hayatına dair peş peşe itiraflar: 435 lirayla İstanbul’a taşındım

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    Lucas Torreira ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Devrim Özkan ani ayrılık kararıyla şaşırtmıştı. Bir YouTube programına konuk olan Özkan, "Son ilişkin, sana ne öğretti?" sorusuna verdiği yanıtla Lucas Torreira ile ayrılıklarına açıklık getirdi.

    En şeffaf şekilde anlattı! Devrim Özkan'dan hayatına dair peş peşe itiraflar: 435 lirayla İstanbul’a taşındım (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)En şeffaf şekilde anlattı! Devrim Özkan'dan hayatına dair peş peşe itiraflar: 435 lirayla İstanbul’a taşındım (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Özkan, "Hayatında ne kadar çok seversen sev ne seviyede seversen sev, o durumun, o kişinin, o ilişkinin, senin hayallerinden vazgeçecek seviyeye gelme haddini kimseye verme' derdim. O haddi birine verecek kadar sevgini gösterme. Sevebilirsin ama o yaşanmasın" ifadelerini kullandı.

    En şeffaf şekilde anlattı! Devrim Özkan'dan hayatına dair peş peşe itiraflar: 435 lirayla İstanbul’a taşındım (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)En şeffaf şekilde anlattı! Devrim Özkan'dan hayatına dair peş peşe itiraflar: 435 lirayla İstanbul’a taşındım (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    435 TL İLE GELDİM!
    Özkan, Bodrum'dan İstanbul'a taşındığı günleri ve o dönemde ailesiyle yaşadığı sorunları ise şöyle anlattı:

    En şeffaf şekilde anlattı! Devrim Özkan'dan hayatına dair peş peşe itiraflar: 435 lirayla İstanbul’a taşındım (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)En şeffaf şekilde anlattı! Devrim Özkan'dan hayatına dair peş peşe itiraflar: 435 lirayla İstanbul’a taşındım (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    "O zaman üniversitede öğrenciyim KYK var cebimde 435 lira... 435 lirayla Ben İstanbul'a taşındım gerisinin geleceğini bilmiyordum... Ailem bana gidemezsin dediğinde böyle evde kavgalar çıkmıştı, aynaları yumrukluyorum bilmem ne falan böyle şuram kesilmişti benim ufacık ve onun fotoğrafını çekmiştim şey dedim; hiçbir zaman hayallerin için kavga etmeyeceksin bu hayatta çünkü hayal gücü başka bir şey. O hayal senin hayalin..."

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