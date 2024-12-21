Hazar Ergüçlü: "Uzun ilişki insanıyım"

Hazar Ergüçlü, önceki gün Zincirlikuyu'da bir davete katıldı. Dj Artz lakabı ile tanınan Efe Çelik ile aşk yaşayan Ergüçlü, "İlişkinin varlığı hayatımızı değiştiriyor. İlişki, çok fedakarlık yapmanız gereken bir yapı... Ben uzun ilişki insanıyım. Emek vermeyi seviyorum ve aşkın böyle ortaya çıkacağını düşünüyorum. Zamanla oluşan ve çok şey öğrenmen gereken bir süreç aşk" diye konuştu.

"ÇOK KORKUYORUM"

Ergüçlü, gazetecilerin, "Telefonunuz hacklense korkar mısınız?" sorusuna ise "Beni hackletmeye mi çalışıyorsunuz? Çok korkuyorum ama bu durumdan. Bu yüzden oto sansürden öldüm diyebilirim" diyerek yanıt verdi.