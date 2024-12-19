Zirvenin sahibi! Bir Gece Masalı dizisi rekora uçtu

Yapımını NGM'nin yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği, başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı dizi hem reytinglere hem de sosyal medyaya damgasını vurdu. Geçtiğimiz akşam atv ekranlarında on altıncı bölümüyle izleyicisiyle buluşan "Bir Gece Masalı", reytinglerin "Tüm Kişiler" kategorisinin en çok izlenen yapımı oldu. Dizi yayınlandığı süre boyunca sosyal medyada trend listesinde kalan dizi, izleyiciyi ekrana kilitledi. Dizinin son bölümü; Tüm Kişiler'de %7,04 reyting ve %18,09 izlenme payı alarak en çok izlenen 100 program arasında birinci oldu.

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