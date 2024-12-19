Taş gibi ev! Ceyda Düvenci’nin yeni hayatı: Görenler hayran kaldı

2015 yılında oyuncu Bülent Şakrak ile dünyaevine giren Ceyda Düvenci 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl sonlandırmıştı. İhanet iddialarının gündeme geldiği boşanma sürecinde diyete başlayan Düvenci, 1.5 ayda 6 kilo vererek adeta iğne ipliğe dönmüştü. Boşanmanın ardından ünlü radyocu Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açan Düvenci şimdilerde yeni sevgilisiyle el ele davetlerde boy gösteriyordu. Hatta ünlü isme 'aşk yaradı' yorumları bile yapılıyordu.

MUHTEŞEM MANZARA

Ceyda Düvenci şimdi de Çanakkale'ye bağlı Ahmetçe Köyü'ndeki taş eviyle gündem oldu. Ünlü isim bir sene önce yaptırdığı evi yeni dekore ettirdi. Düvenci'nin bir türlü yaşamaya başlayamadığı evi dağların tepesinde ve yamaçta... Muhteşem bir manzarası olan bu ev doğa ile iç içe bir yaşam sunuyor. Düvenci, bir sene önce yaptırdığı ama henüz oturamadığı evi için duygusal açıklamalarda bulundu.