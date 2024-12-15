"Aşı"rı sevgi! Hayatının şokunu yaşadı: Dilan Deniz Çiçek'i köpek ısırdı

Sokak hayvanlarının neden olduğu dehşete bir yenisi daha eklendi. Hayvanlara olan sevgisiyle bilinen ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sık sık oturduğu bölgede kedi ve köpekleri besliyordu. Etrafını saran sokak hayvanlarına her zaman sevgi gösteren Deniz, geçtiğimiz hafta akılalmaz bir olay yaşadı. Deniz, Kemerburgaz'da yürüyüşe çıktı. Etrafını bir anda sokak hayvanları saran ünlü oyuncu, o sırada yere oturup köpekleri sevmeye başladı.

TEDAVİ GÖRÜYOR!

Dilan Çiçek Deniz, sevdiği köpek ummadığı anda kolunu ısırınca neye uğradığını şaşırdı. Apar topar hastaneye giden ünlü oyuncu, kuduz ihtimaline karşı bir süredir aşı oluyor. Öte yandan güzle oyuncuya sosyal medyadan da çok sayıda geçmiş olsun mesajı atıldı.