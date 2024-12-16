Çağatay Ulusoy’un yeni projesindeki bölüm başına ücreti belli oldu! 3.5 milyona değil yarısına imza atmış

Sanatın ve sanatçıların buluşma noktası (Takvim.com.tr) SANATIN VE SANATÇILARIN BULUŞMA NOKTASI Son günlerde kulağıma gelen mekanların başında olan Arnavutköy Curcuma'ya geçtiğimiz gün uğrama fırsatı yakaladım. O gün İrem Derici, Mabel Matiz ve Simge Sağın gibi ünlü isimler de bu mekanda eğlenenler arasındaydı. Yıllardır birçok mekanda işletmecilik yapan Onur Göçer'in başında bulunduğu mekan restoran, kokteyl bar hizmeti verirken her katında ayrı bir sanat eseri ruhu yaratmışlar. 3 katında ayrı konsepti bulunan mekanı çok beğendiğimi söylemek isterim. Hem sanat hem de sanatçıları bir araya getirmek kolay değil. Arnavutköy'e yolu düşenler bir uğrasın derim…

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir (Takvim.com.tr)



AŞKI İÇİN DEĞİL, ŞARKILARI İÇİN SAHNELERE ARA VERİYOR

Bir süredir birlikte olan oyuncu Serenay Sarıkaya ve şarkıcı Mert Demir geçtiğimiz haftalarda ilişkilerini noktalamışlardı. Birbirlerini sosyal medyadan takip etmeye devam eden ikiliden Mert Demir'in bir süre sahnelere ara vereceği konuşulmuştu.

Duyduğuma göre yeni şarkı çalışmalarına giren Mert Demir, sahnelerden bu yüzden ayrı kalacakmış. Fakat event anlaşmalarında sahne almaya devam edecekmiş. Yeni şarkıları için inzivaya çekilecek olan Mert Demir, Nisan ayından itibaren yeniden hayranlarının karşısına çıkacakmış. Benden söylemesi…