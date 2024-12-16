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Çağatay Ulusoy'un yeni projesindeki bölüm başına ücreti belli oldu! 3.5 milyona değil yarısına imza atmış

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy’un, yeni projesi için bölüm başı 3.5 milyon TL'lik bir ücretle anlaşma yaptığına dair haberler çıkmıştı. Ancak oyuncunun kesin alacağı ücret belli oldu. Ulusoy, bölüm başına 1 milyon 750 bin TL kazanacak.

UFUK ÖZCAN UFUK ÖZCAN
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Aralık 2024
Çağatay Ulusoy’un yeni projesindeki bölüm başına ücreti belli oldu! 3.5 milyona değil yarısına imza atmış

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    Yakın zamanda ekranlara dönecek olan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un yeni projesi için 'bölüm başı 3,5 milyon TL alacağı' konuşulmuştu. Uzunca süre magazin kulislerini meşgul eden bir konu olsa da ben size doğrusunu söyleyeyim.

    Çağatay Ulusoy (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Çağatay Ulusoy (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Duyduğuma göre ünlü oyuncu, yeni dizisi için bölüm başı 1 milyon 750 bin liraya el sıkışmış. Geçtiğimiz günde yeni projesinin yapımcısı Timur Savcı, Burak Sağyaşar ve yönetmen Uluç Bayraktar ile bir araya gelmiş ünlü oyuncu. Saatler süren toplantı sonrası bir açıklama yapılmazken, yakın zamanda setin startı verilecek…

    Sezen Aksu 15 sanatçılı konseri istemedi (Takvim.com.tr)Sezen Aksu 15 sanatçılı konseri istemedi (Takvim.com.tr)

    15 SANATÇILI KONSERİ İSTEMEDİ!
    Sertab Erener şarkıları 20 Kasım'da Volkswagen Arena'da yankılanmış ve Aleyna Tilki, Mirkelam, Adamlar, Nil Karaibrahimgil, Hande Yener, Kalben, Karsu, Kenan Doğulu ve Levent Yüksel'in aralarında bulunduğu 20 müzisyen ünlü sanatçı için saygı konserinde sahne almıştı. Canlı bağlantıların olduğu konser büyük ses getirmiş ve oldukça konuşulmuştu.

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    Sanatın ve sanatçıların buluşma noktası (Takvim.com.tr)Sanatın ve sanatçıların buluşma noktası (Takvim.com.tr)

    SANATIN VE SANATÇILARIN BULUŞMA NOKTASI
    Son günlerde kulağıma gelen mekanların başında olan Arnavutköy Curcuma'ya geçtiğimiz gün uğrama fırsatı yakaladım. O gün İrem Derici, Mabel Matiz ve Simge Sağın gibi ünlü isimler de bu mekanda eğlenenler arasındaydı. Yıllardır birçok mekanda işletmecilik yapan Onur Göçer'in başında bulunduğu mekan restoran, kokteyl bar hizmeti verirken her katında ayrı bir sanat eseri ruhu yaratmışlar. 3 katında ayrı konsepti bulunan mekanı çok beğendiğimi söylemek isterim. Hem sanat hem de sanatçıları bir araya getirmek kolay değil. Arnavutköy'e yolu düşenler bir uğrasın derim…

    Serenay Sarıkaya ve Mert Demir (Takvim.com.tr)Serenay Sarıkaya ve Mert Demir (Takvim.com.tr)

    AŞKI İÇİN DEĞİL, ŞARKILARI İÇİN SAHNELERE ARA VERİYOR
    Bir süredir birlikte olan oyuncu Serenay Sarıkaya ve şarkıcı Mert Demir geçtiğimiz haftalarda ilişkilerini noktalamışlardı. Birbirlerini sosyal medyadan takip etmeye devam eden ikiliden Mert Demir'in bir süre sahnelere ara vereceği konuşulmuştu.

    Duyduğuma göre yeni şarkı çalışmalarına giren Mert Demir, sahnelerden bu yüzden ayrı kalacakmış. Fakat event anlaşmalarında sahne almaya devam edecekmiş. Yeni şarkıları için inzivaya çekilecek olan Mert Demir, Nisan ayından itibaren yeniden hayranlarının karşısına çıkacakmış. Benden söylemesi…

    Hatay'ın tatları Yalova'da (Takvim Gazetesi)Hatay'ın tatları Yalova'da (Takvim Gazetesi)

    YALOVA'DA HATAY RÜZGARI
    Hatay'ın tatları Yalova'ya ulaştı. Ege- Marmara Bölgesi'nin geçiş güzergahında yer alan Yalova, Türkiye'nin lezzet zenginliğiyle ünlü Hatay Mutfağı ile tanıştı. Erdoğan Ekincioğlu ve Hasan Gülsoy'un girişimleriyle açılan Shaziye Restoran, Hatay'ın eşsiz lezzetlerini bölgeye getirirken çok sayıda gence de istihdam kapısı açtı.

    Ekincioğlu "Shaziye ile yeni bir işletmecilik anlayışı getirmeye odaklandık. Hatay yöresinin gastronomi zenginliğini ünlü ustalarıyla birlikte Yalova Kadıköy'e getirdik. Hatay'ın atmosferini, renklerini ve lezzetlerini Yalovalı hemşerimizle buluşturmaktan çok mutluyuz" dedi.

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