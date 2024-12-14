Moda ve hız tutkunları! Puma’nın ikonik modeli Speedcat İtalya’da fırtına estirdi

Geçtiğimiz günlerde Las Vegas'ta, motor sporları mirasını onurlandıran ikonik modeli Speedcat'in dönüşünü kutlayan PUMA, bu kez İtalya'nın Milano şehrindeki The Mall'da düzenlenen etkinlikte, Nevada çölünden esinlenen atmosferiyle katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşattı. Gecenin en önemli anı ise, Speedcat kampanyasının global yıldızı Dua Lipa'nın göz alıcı kırmızı Porsche'siyle etkinlik alanına gelişi oldu. Emily Ratajkowski, gibi yıldızların da Speedcat ile tamamladıkları kombinleriyle dikkat çekti.

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