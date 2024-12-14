"Duygu"sal anlar! Duygu Sarışın aşk orucunu bozdu

Bir dargın bir barışık ilişkilerini 7 yıl sürdüren Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın'dan evlilik haberi beklenirken ünlü çift geçtiğimiz yıl kesin olarak ayrılmıştı. Sarışın'ın yeni aşk bombası magazin manşetlerini hareketlendirdi. Duygu Sarışın'ın gönlünü Prof. Dr. Mete Atatüre'ye kaptırdığı iddia edildi.

TÖRENE KATILDI

Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası'nın bu yılki sahibi Prof. Dr. Mete Atatüre oldu. Sarışın, ödül törenine Mete Atatüre'nin babası ve annesi ile birlikte geldi. Törene gelenler ünlü oyuncunun neden orada olduğunu merak ederken Mete Atatüre'nin kız arkadaşı olduğu