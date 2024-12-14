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Yönetmen Şenol Sönmez'e gönlünü kaptıran Hadise'den ideal erkek tarifi!

Sahnelerdeki cesur tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Hadise, şimdi de ideal erkekte olması gerekenleri açıkladı. Yeni bir aşka yelken açan güzel popçu, "Yanımdayken başka bir kadına bakmamalı" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Aralık 2024
Yönetmen Şenol Sönmez’e gönlünü kaptıran Hadise’den ideal erkek tarifi!

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    İlk oyunculuğunu yaptığı dizinin yönetmeni Şenol Sönmez'le adı aşk dedikodularına karışan Hadise, sevgilisi ile davetlerde görüntülenmişti.

    Hadise (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Hadise (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Yeni bir aşka yelken açan ünlü isim, şimdi de ideal erkeği tarif etti ve kendisi için önemli olan kriterleri tek tek sıraladı.

    Hadise (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Hadise (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Yakışıklılığın hiç önemli olmadığını vurgulan Hadise, şunları söyledi:

    Yönetmen Şenol Sönmez'e gönlünü kaptıran Hadise'den ideal erkek tarifi! (Takvim.com.tr)Yönetmen Şenol Sönmez'e gönlünü kaptıran Hadise'den ideal erkek tarifi! (Takvim.com.tr)

    "YANIMDAYKEN BAŞKA BİR KADINA BAKMAMALI"

    "Yakışıklılık önemli değil. Filmi izledikten sonra o kişiyle film üzerine sohbet edemiyorsan, bu bir ilişki değildir."

    Sözlerine devam eden Hadise, "Her anlamda sadık olmalı. Örneğin bir yemekten seni rahatsız edecek şekilde bir kadına bakmamalı. Bir kadını beğenmek başkadır. Ben de bazen bir kadına bakıp, 'Ne kadar güzel bir kadın' diyorum ama partnerini rahatsız edecek şekilde bakmamalı. Kesinlikle komik olmalı. İlişki yaşadığım erkeğin komik olması bence ikimiz için de büyük bir ilham kaynağı. Çünkü o, beni de besliyor. Sorumluklarının farkında olmalı" dedi.

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