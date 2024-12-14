Yönetmen Şenol Sönmez'e gönlünü kaptıran Hadise'den ideal erkek tarifi! (Takvim.com.tr)

"YANIMDAYKEN BAŞKA BİR KADINA BAKMAMALI"

"Yakışıklılık önemli değil. Filmi izledikten sonra o kişiyle film üzerine sohbet edemiyorsan, bu bir ilişki değildir."

Sözlerine devam eden Hadise, "Her anlamda sadık olmalı. Örneğin bir yemekten seni rahatsız edecek şekilde bir kadına bakmamalı. Bir kadını beğenmek başkadır. Ben de bazen bir kadına bakıp, 'Ne kadar güzel bir kadın' diyorum ama partnerini rahatsız edecek şekilde bakmamalı. Kesinlikle komik olmalı. İlişki yaşadığım erkeğin komik olması bence ikimiz için de büyük bir ilham kaynağı. Çünkü o, beni de besliyor. Sorumluklarının farkında olmalı" dedi.