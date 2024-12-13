Her şeyin başı aşk! Kenan İmirzalıoğlu’ndan eşi Sinem Kobal’a övgü dolu sözler

Başrolünde Sinem Kobal'ın yer aldığı "Her Şeyin Başı Merkür" filminin galası önceki akşam Beyoğlu'nda gerçekleşti. Geceye sanat, iş ve cemiyet dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Gecede eşi Kobal'a destek olmak için bulunan Kenan İmirzalıoğlu, filmle ilgili, "Filmin birazını izleyebildim. Sinem'in uzun bir aradan sonra dönüşü gerçekten çok güzel. Sete her gün ayrı bir heyecanla gidiyordu. Umuyorum ki çok güzel bir iş çıkmıştır" diyerek eşine övgüler yağdırdı.

UMRUMDA OLMAZDI!

Kobal, evlenmeden önce burç uyumlarına bakıp bakmadıkları sorusuna, "Biz bakmadık ama bizim adımıza bakan arkadaşlarımız vardı, olumlu yöndeydi" cevabını verdi. İmirzalıoğlu ise, "O anda Sinem'e karşı öyle bir his içindeydim ki astroloji tamamen olumsuz bile olsa umurumda olmazdı" diyerek aşkını dile getirdi.