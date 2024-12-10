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Hazal Kaya hamilelik haberini eşi Ali Atay'a böyle vermiş!

Bir dönem haciz problemleri yaşadığını itiraf eden ünlü oyuncu Ali Atay, Hazal Kaya’nın hamilelik haberini nasıl aldığını anlattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Aralık 2024
Hazal Kaya hamilelik haberini eşi Ali Atay’a böyle vermiş!

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2019 yılında kendisi gibi oyuncu olan Hazal Kaya ile evlenen Ali Atay, geçtiğimiz gün İbrahim Selim'in programına konuk oldu. Atay, yaptığı açıklamalarla herkesi güldürdü. Selim, Atay'a "Bugüne kadar sana yapılan en romantik jest neydi?" sorusunu sordu. Haciz itirafıyla güldüren ünlü isim, oğlu Fikret Ali'nin hamilelik haberini nasıl aldığını anlattı. Haberi aldığında bir hayli şaşırdığını söyleyen Atay, açıklamalarıyla da "Yok Artık" dedirtti.

YOK BÖYLE HİKAYE!
Atay, "Hazal bana böyle güzel bir kutu getirdi. 'Bu ne' dedim. Açtım içinden bir kağıt çıktı. O dönem de benim sıkıntılı bir dönemimdi. 'Bana bunu neden veriyorsun?' dedim. Ben de icra geldi sandım. Haciz yedik ve Hazal bana bunu paketle getirdi diye düşündüm. 'Kaç para gelmiş' dedim. 'Sen mal mısın lan?' dedi Hazal. 'Çocuk geliyor' dedi" sözleriyle aralarından geçen komik diyaloğu açıkladı.

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