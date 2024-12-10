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Altın Kelebek'te atv'nin gurur gecesi! Müge Anlı ve Esra Erol ödül sahibi oldu

Altın Kelebek Ödül Töreni'nin 50.’si önceki gece Zincirlikuyu’da gerçekleşti. Ödül törenine katılan birbirinden ünlü isimler basın mensupları ile sohbet ederken gecede şıklık yarışı da yaşandı.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Aralık 2024
Altın Kelebek’te atv’nin gurur gecesi! Müge Anlı ve Esra Erol ödül sahibi oldu

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Türkiye'nin yıldız isimlerinin bir araya geldiği törende Müge Anlı ve Esra Erol da ödüllerin sahipleri oldular. Anlı, 'Meslekte 35'inci yıl Özel Ödülü'nü aldı. Anlı'ya ödülünü ünlü oyuncu Kerem Alışık verdi.

Anlı, "Geçtiğimiz yıl bu yarıştan çekildiğimi açıklamıştım. Çok çeşitli sebepleri var ama nedenlerinden biri de aralarında sevgili Çağla Şıkel'in de bulunduğu değerli dostlarımın 'Müge çok farklı bir iş yapıyor biz onunla aynı kategoride yarışınca ödülü alma şansımız olmuyor' şeklindeki açıklamalarıydı… Bu hayatımda duyduğum en onore edici iltifatlardan biriydi. Teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI!
ATV'nin en çok izlenen programlarından 'Esra Erol'da' programının sunucusu Esra Erol, 'En İyi Gündüz Kuşağı Programı' dalında ödülün sahibi oldu. Erol'a en yakın arkadaşı Bergüzar Korel sürpriz yaptı ve ödülünü takdim etti.

Gözyaşları içerisinde ödülünü alan Esra Erol ise, "Bundan daha güzel bir an olabilir mi! Kadınların birbirini desteklediği bir dünya her zaman çok daha güzel olacak. Sevgili Bergüzar Korel, benim kardeşim, bu gece de bunu gösterdi" dedi.

Yiğit Koçak (Takvim Gazetesi)Yiğit Koçak (Takvim Gazetesi)

PARLAYAN YILDIZ!
ATV'nin sevilen dizilerinden 'Kardeşlerim'in yıldızı ünlü oyuncu Yiğit Koçak 'Yıldızı Parlayanlar' ödülünü aldı.

"O YETER Kİ İSTESİN!
Altın Kelebek Ödül Töreni'ne katılan ünlü isimler arasında Aleyna Kalaycıoğlu da yer aldı. Kalaycıoğlu, kız kardeşi Cansu Kalaycıoğlu ile geçtiğimiz aylarda bir konsere gittiklerini ve birlikte keyifli anlar yaşadıklarını dile getirdi.

Kız kardeşinin çok sosyal bir yapıya sahip olmadığını ifade eden ünlü isim, "Cansu, Buray'ı dinlemeyi çok seviyor. Üçümüz birlikte çok güzel vakit geçirdik. İnşallah daha da sevdiği sanatçılar olursa onlara da gideriz. O yeter ki istesin" sözleriyle kardeşine olan sevgisini dile getirdi.

Yasemin Allen (Takvim Gazetesi)Yasemin Allen (Takvim Gazetesi)

"ALLEN"EN GÜZEL!
Törende bütün dikkatleri üzerine çeken Yasemin Allen, ön tarafı tamamen kapalı elbisesiyle geceye damga vurdu. Arkasını dönünce herkesi şaşırtan oyuncu, bu sefer de sırt dekoltesiyle meraklı gözleri üzerine çekti.

Sinem Kobal (Takvim Gazetesi)Sinem Kobal (Takvim Gazetesi)

'İKİMİZİ DE HEYECANLANDIRMALI'
Törene katılan Sinem Kobal basın mensuplarıyla sohbet etti. Kobal, "Kenan bugün katılamadı. Çarşamba günü galamıza katılacak. İşi vardı o yüzden gelemedi" dedi.

Kobal, "Eşiniz ile bir proje bekliyor musunuz?" sorusuna ise, "Bu tamamen nasıl bir senaryo ve hikaye olduğuyla ilgili. İkimizi de heyecanlandırmalı bu senaryo. Kısmet bakalım" diyerek güldü.

Çağla Şıkel (Takvim Gazetesi)Çağla Şıkel (Takvim Gazetesi)

DUYGUSAL ANLAR TÖRENDE
'En İyi Kadın Sunucu' ödülünü kazanan manken ve sunucu Çağla Şıkel, ödülünü çocukları Kuzey ve Uzay'ın elinden aldı. Sahnede çocuklarını gören Çağla Şıkel büyük şaşkınlık yaşadı. Duygusal anlar yaşayan Şıkel, gözyaşlarına hakim olamadı. Şıkel'in ödül anonsunu çocukları yaptı.

Melisa Döngel (Takvim Gazetesi)Melisa Döngel (Takvim Gazetesi)

EVLİLİK İSTİYOR!
Futbolcu aşkı Kerem Atakan Kesgin ile yaklaşık 2 aydır birlikte olan Melisa Döngel'e ödül töreninde muhabirlerin, "İlişki sizi güzelleştirdi mi?" sorusuna oyuncu, "Bence ben yaş aldıkça güzelleşiyorum. Siz öyle mi diyorsunuz? İlişkinin de pozitif katkısı olur. İlişkiler önemlidir" dedi. Yakın arkadaşlarının çoğunun evlendiği söylenince ise Melisa Döngel, "Ben çok isterim yuvam olsun, çocuğum olsun" dedi.

Simge Sağın (Takvim Gazetesi)Simge Sağın (Takvim Gazetesi)

PARAMI İŞİME HARCIYORUM
Altın Kelebek En İyi Kadın Şarkıcı Ödülü'nün sahibi Simge oldu. 2024 yılını değerlendiren Simge, "Benim yılım çok güzeldi. Her geçen yıl katlanarak daha yukarıya doğru giden kariyerim var. Çok emek veriyorum. Her şeyimi müziğe harcıyorum. Paramı ve zamanımı işime harcıyorum. Çok keyif alıyorum" dedi.

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