Altın Kelebek’te atv’nin gurur gecesi! Müge Anlı ve Esra Erol ödül sahibi oldu

Türkiye'nin yıldız isimlerinin bir araya geldiği törende Müge Anlı ve Esra Erol da ödüllerin sahipleri oldular. Anlı, 'Meslekte 35'inci yıl Özel Ödülü'nü aldı. Anlı'ya ödülünü ünlü oyuncu Kerem Alışık verdi.

Anlı, "Geçtiğimiz yıl bu yarıştan çekildiğimi açıklamıştım. Çok çeşitli sebepleri var ama nedenlerinden biri de aralarında sevgili Çağla Şıkel'in de bulunduğu değerli dostlarımın 'Müge çok farklı bir iş yapıyor biz onunla aynı kategoride yarışınca ödülü alma şansımız olmuyor' şeklindeki açıklamalarıydı… Bu hayatımda duyduğum en onore edici iltifatlardan biriydi. Teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



GÖZYAŞLARINI TUTAMADI!

ATV'nin en çok izlenen programlarından 'Esra Erol'da' programının sunucusu Esra Erol, 'En İyi Gündüz Kuşağı Programı' dalında ödülün sahibi oldu. Erol'a en yakın arkadaşı Bergüzar Korel sürpriz yaptı ve ödülünü takdim etti.

Gözyaşları içerisinde ödülünü alan Esra Erol ise, "Bundan daha güzel bir an olabilir mi! Kadınların birbirini desteklediği bir dünya her zaman çok daha güzel olacak. Sevgili Bergüzar Korel, benim kardeşim, bu gece de bunu gösterdi" dedi.