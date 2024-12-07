"Evleneceklere başarılar" I Güzel manken Çağla Şıkel'den kafaları karıştıracak evlilik itirafı

Manken Çağla Şıkel, önceki akşam Karaköy'de bir davete katıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan güzel manken, "Hazırlığım uzun sürmüyor. İstanbul'da trafik uzun sürüyor" dedi.
Manken Çağla Şıkel, önceki akşam Karaköy'de bir davete katıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan güzel manken, "Hazırlığım uzun sürmüyor. İstanbul'da trafik uzun sürüyor" dedi.
ZOR BİR YILDI
2024'le ilgili sunucu, "Hepimiz için zor ve travmatik geçti. Hiç unutulmayacak kadar canımız yandı. Güzel şeyler umutlanmaktan vazgeçmiyoruz. 2025'ten güzel gelmesini diliyorum" dedi.
2025 yılının evlilik yılı olacak yorumlarına cevap veren Şıkel, "Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Sunucu, "Siz bu yarışta yoksunuz galiba" sözlerine, "Ben her an her yarışmada olabilirim. Ne yapacağım belli olmaz" dedi.