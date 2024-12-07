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"Evleneceklere başarılar" I Güzel manken Çağla Şıkel'den kafaları karıştıracak evlilik itirafı

Ünlü manken Çağla Şıkel, evlilikle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını cevaplayan güzel manken, 2025 yılının evlilik yılı olacak yorumlarına, "Her an her yarışmada olabilirim. Belli olmaz" diye konuştu.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Aralık 2024
Evleneceklere başarılar I Güzel manken Çağla Şıkel’den kafaları karıştıracak evlilik itirafı

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Manken Çağla Şıkel, önceki akşam Karaköy'de bir davete katıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan güzel manken, "Hazırlığım uzun sürmüyor. İstanbul'da trafik uzun sürüyor" dedi.

Çağla Şıkel (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Çağla Şıkel (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

ZOR BİR YILDI
2024'le ilgili sunucu, "Hepimiz için zor ve travmatik geçti. Hiç unutulmayacak kadar canımız yandı. Güzel şeyler umutlanmaktan vazgeçmiyoruz. 2025'ten güzel gelmesini diliyorum" dedi.

Çağla Şıkel (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Çağla Şıkel (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

2025 yılının evlilik yılı olacak yorumlarına cevap veren Şıkel, "Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Çağla Şıkel (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Çağla Şıkel (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Sunucu, "Siz bu yarışta yoksunuz galiba" sözlerine, "Ben her an her yarışmada olabilirim. Ne yapacağım belli olmaz" dedi.

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