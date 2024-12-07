Galaya ünlü akını! "Mukadderat" filmi izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı

Başrollerinde Nur Sürer, Aslıhan Gürbüz ve Osman Sonant'ın yer aldığı 2024 yapımı komedi ve dram filmi Mukadderat, ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşen gala gecesinde büyük beğeni topladı. Filmin konusu ve oyunculuk performansları, izleyicilerden tam not alırken, kırmızı halıda yapılan açıklamalar da gündeme damgasını vurdu.

"90'LARDAYDIM SANKİ"

Geceye katılanlar arasında Burcu Özberk, Mehmet Aslantuğ, Ezgi Mola, Berk Atan ve Demet Akbağ gibi isimler vardı. Ünlü oyuncu Özberk, "Böyle güzel filmleri ve gördüğü ilgiyi görünce çok mutlu oldum. 90'lar ruhunu hissettim. Lütfen sinemalara gelmeye devam edelim" diyerek izleyicilere çağrıda bulundu. Başarılı oyuncu Akbağ ise "Sıcacık, başarıyla yönetilmiş bir film" diyerek ekibi tebrik etti.