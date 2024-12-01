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Kırmızılar içinde büyülemişti! Demet Özdemir Dubai'de aldığı ödülden bahsetti

Ayağının tozuyla Dubai'den gelen Demet Özdemir, önceki gün Karaköy'de bir davete katıldı. Dubai'de aldığı ödülden de bahsetti.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Aralık 2024
Kırmızılar içinde büyülemişti! Demet Özdemir Dubai’de aldığı ödülden bahsetti

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Ayağının tozuyla Dubai'den gelen Demet Özdemir, önceki gün Karaköy'de bir davete katıldı. Dubai'de aldığı ödülden de bahseden güzel oyuncu, "Dubai çok güzel geçti. Çok iyi misafir ettiler. Gerçekten kendimi prenses gibi hissettim. İşlerimiz dünyanın her yerine ulaşabiliyor ve bunun karşılığında ödül alabiliyoruz. Benim ilk ödülümdü ve o yüzden çok heyecan vericiydi'' dedi.

"ÇOK DUYGULANDIM"
Kırmızı elbisesiyle çok konuşulan Özdemir, "Kıyafeti beraber çalıştığımız arkadaşımız tasarladı. Çok güzel geri dönüşler aldım. Elbise için en güzel olayı ise yolda gelirken gördüm. Benim anaokulunda giydiğim kırmızı elbisem var. Gösteri için giymiştim. Onu fotoşopla benim ödül aldığım halimin önüne koymuşlar. O beni çok duygulandı" diye konuştu.

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