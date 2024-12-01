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İsmail Ege Şaşmaz: "Tek çocuk yeterli"

İsmail Ege Şaşmaz, eşi Hande Ünal ve yakın arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü önceki gece Kuruçeşme'de bir mekanda kutladı. 30'lu yaşların kendisine kattıkları hakkında konuşan oyuncu, "Aile, dost ve çevre kattı. Baba oldum, kısacası 31 yaşın bana verdiği en büyük mutluluk çocuğumun olması" dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Aralık 2024
İsmail Ege Şaşmaz: Tek çocuk yeterli

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İsmail Ege Şaşmaz, eşi Hande Ünal ve yakın arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü önceki gece Kuruçeşme'de bir mekanda kutladı. 30'lu yaşların kendisine kattıkları hakkında konuşan oyuncu, "Aile, dost ve çevre kattı. Baba oldum, kısacası 31 yaşın bana verdiği en büyük mutluluk çocuğumun olması" dedi. Muhabirlerin, "Kızınız Azra'ya kim bakıyor?" sorusuna Şaşmaz, "Dedesi ve büyükannesiyle beraber" yanıtını verdi.

ESPRİLİ CEVAP

Fit görünümüyle dikkat çeken Şaşmaz, "Ben böyle iyiyim. Azra'ya örnek bir baba olmaya çalışıyorum. İnşallah o da vakti geldiğinde kendine doğru bir eş adayı bulur" ifadelerini kullandı. Şaşmaz, muhabirlerin "İkinci çocuk bu fitliğinizi bozar mı?" sorusuna ise esprili bir şekilde, "Tek çocuk yeterli" dedi.

Doğum gününde Aytaç Şaşmaz ve sevgilisi Cemre Baysel de yer aldı. Çift muhabirlerin "Çok güzel bir birlikteliğiniz var. Evlilikle taçlanır mı?" sorusuna yanıt vermedi.

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