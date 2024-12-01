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Aras Bulut İynemli ile aşk yaşadığı iddia edilmişti! Eylül Ersöz kafaları karıştırdı

Bir süre önce ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Eylül Ersöz, bu sefer Çağrı Atakan ile görüntülenerek dikkatleri üzerine çekti. İynemli ile olan söylentiler henüz doğrulanmamışken, Ersöz'ün rol arkadaşı Atakan ile Etiler'de gece geç saatlerde aynı mekanda bulunması ve birlikte ayrılması, kafaları karıştırdı.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Aralık 2024
Aras Bulut İynemli ile aşk yaşadığı iddia edilmişti! Eylül Ersöz kafaları karıştırdı

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Bir süre önce ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Eylül Ersöz, bu sefer Çağrı Atakan ile görüntülenerek dikkatleri üzerine çekti. İynemli ile olan söylentiler henüz doğrulanmamışken, Ersöz'ün rol arkadaşı Atakan ile Etiler'de gece geç saatlerde aynı mekanda bulunması ve birlikte ayrılması, kafaları karıştırdı.

Öte yandan ikili, flaşların patlamasıyla kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. İkili, sessizliklerini koruyarak araçlarına bindi ve hızla mekandan uzaklaştı. İkilinin arkadaş mı yoksa sevgili mi olduğu merak konusu oldu.

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